“Το Πρωινό” - Πέτρος Συρίγος: Η πρώτη μέρα στο σπίτι με την κόρη του (βίντεο)

Τις πρώτες ώρες στο σπίτι με τη νεογέννητη κορούλα του περιέγραψε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος.

"Συνέχεια μου έλεγαν ότι στο νοσοκομείο είναι μια χαρά και ότι το πρώτο βράδυ στο σπίτι είναι δύσκολο, είχαν δίκιο", είπε για την πρώτη μέρα της επιστροφής τους στο σπίτι μετά τη γέννηση της κόρης του.

"Είναι τελείως όλο πάνω μας τώρα, μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε" είπε ενώ σε ερώτηση που του έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για το αν βοηθάει με το μωρό "και το ταϊζω και το αλλάζω και το κάνω μπανάκι".

Ο σεφ της εκπομπής έστειλε και το δικό του μήνυμα για τον εμβολιασμό των εγκύων "στον 8ο μήνα αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να κάνει το εμβόλιο και σε τεστ αντισωμάτων που κάναμε βρήκαμε ότι τα αντισώματα έχουν μεταφερθεί και στο βρέφος".

