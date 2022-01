Παράξενα

Δολοφονία Σολόνικ: Συνέλαβαν λάθος άνθρωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φιάσκο η σύλληψη του "εγκεφάλου" για την δολοφονία Σολόνικ. Πού οφείλεται το λάθος.

Λάθος άνθρωπο συνέλαβε η αστυνομία την περασμένη Τρίτη, 11 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, ως ηθικό αυτουργό στη διπλή δολοφονία του Ρώσου μαφιόζου Αλεξάντερ Σολόνικ και της φίλης του, μις Ρωσία, Σβετλάνα Κόττοβα, που είχε διαπραχθεί το 1997 στην Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της ΕΛΑΣ, η λάθος σύλληψη που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη οφείλεται σε ένα μπέρδεμα με τα στοιχεία του διωκόμενου με διεθνές ένταλμα για τη δολοφονία Σολόνικ, τα οποία ταυτίζονται με τα στοιχεία του συλληφθέντα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τόσο ο καταζητούμενος όσο και συλληφθείς 48χρονος χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία ταυτότητας, δήθεν ομογενούς από την πρώην ΕΣΣΔ, με μόνη διαφορά τη χρονολογία γέννησης.

Επίσης, επειδή και ο 48χρονος είναι σεσημασμένος, αλλά για ναρκωτικά, υπήρχαν τα δακτυλικά αποτυπώματά του στη βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ.

Προχθές, οι ελληνικές Αρχές έλαβαν ένα σήμα από την Ιντερπόλ Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο, άτομο με τα στοιχεία του καταζητούμενου για τη διπλή δολοφονία το 1997 αναχώρησε από Λάρνακα για Θεσσαλονίκη και μόλις ο 48χρονος Γεωργιανός έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Διαπιστώθηκε δακτυλοσκοπικά ότι ήταν σεσημασμένος και έτσι εμφανίστηκε από τις Αρχές ότι ήταν ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Σολόνικ και της φίλης του.

Μετά από πιο λεπτομερή έρευνα της Ασφάλειας, όμως, προέκυψε ότι τελικά ήταν άλλος άνθρωπος και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, προκειμένου να ανακληθεί το φυλακιστήριο για τη δολοφονία, με το οποίο παραπέμφθηκε, και να αφεθεί ελεύθερος, καθώς στη χώρα μας δεν προκύπτει, αυτήν τη στιγμή, να έχει άλλες εκκρεμότητες με τον νόμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα