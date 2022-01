Κοινωνία

Κορονοϊός - Ιερά Σύνοδος: σύσταση στους πιστούς να μην “παρασύρονται” από ιερείς

Ti τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος, που συνεδρίαζε από την Τρίτη εξ αφορμής ενός ακόμη συκοφαντικού δημοσιεύματος κατά της Εκκλησίας.

Σύσταση στους πιστούς να μην παρασύρονται από κάθε είδους ύβρεων, ακόμα και από ιερείς για τη χρήση μάσκας, τον εμβολιασμό και γενικότερα των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τον ιό, κάνει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Η Ιερά Σύνοδος, που συνεδρίαζε από την Τρίτη εξ αφορμής ενός ακόμη συκοφαντικού δημοσιεύματος κατά της Εκκλησίας, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «δήθεν αποκαλύπτει μαρτυρία ιερωμένου ετέρας εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας εν Ελλάδι ότι κατά την πρώτη καραντίνα του Μαρτίου 2020 οι Ιερές Μητροπόλεις αποδέχθηκαν επί δίμηνο το «κλείσιμο» των Ιερών Ναών λόγω οικονομικής εξαρτήσεως από το Κράτος, δηλώνει ότι καμία συκοφαντία δεν θα μεταβάλει την συμπαράστασή Της στην εθνική προσπάθεια κατά της πανδημίας και προτίθεται να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς υπεράσπιση του κύρους Αυτής και των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών».

Επίσης, η Σύνοδος διαπιστώνει ότι «διάφοροι Κληρικοί καθυβρίζουν δημοσίως την Ιερά Σύνοδο και τους Ιεράρχες εξ αιτίας της στερεάς στάσεως υπέρ της χρήσεως μάσκας, του εμβολιασμού και της τηρήσεως των υγειονομικών μέτρων εν γένει, προτρέπει τον λαό του Θεού να μην παρασύρεται από τις κάθε είδους ύβρεις, ακόμη και ρασοφόρων».

