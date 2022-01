Πολιτική

Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα για τη προκλητική επίθεση στη Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αυστηρό μήνυμα του ΥΠΕΞ και η απάντηση Οικονόμου μετά τις προκλητικές δηλώσεις.

Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την προκλητική επίθεση προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ απαντά στην κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία προκαλώντας για ακόμη μία φορά, αντέδρασε, στις δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκατίας για την Γενοκτονία των Ποντίων.

"Η τουρκική πλευρά, δυστυχώς, διαστρεβλώνει για άλλη μία φορά την πραγματικότητα και αποκρύπτει όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν αλλά και την συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας εντάσεις και δηλητηριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών", σημειώνει το ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Για μία ακόμα φορά, κατά παράβαση στοιχειωδών κανόνων της διπλωματικής πρακτικής, η τουρκική πλευρά καταφέρεται εναντίον ανώτατου αξιωματούχου της Ελλάδας, στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τουρκική πλευρά, δυστυχώς, διαστρεβλώνει για άλλη μία φορά την πραγματικότητα και αποκρύπτει όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν αλλά και την συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας εντάσεις και δηλητηριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα, απορρίπτοντας στο σύνολο τους, τις τουρκικές αιτιάσεις, επισημαίνει ότι η αποδοχή της ιστορικής αλήθειας και η συμφιλίωση των εθνών με το παρελθόν τους αποτελεί άλμα ηθικής υπέρβασης των διαφορών μεταξύ των λαών και εχέγγυο ειρηνικής συνύπαρξής τους για το μέλλον».

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πρόσφατη φραστική επίθεση εναντίον της Προέδρου της Δημοκρατίας @PresidencyGR



Διαβάστε??https://t.co/StefLkt76X pic.twitter.com/DRFT5SemM4 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 13, 2022

Οικονόμου: Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται

Νωρίτερα, αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για την προκλητική επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου έδωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε πως τα ιστορικά γεγονότα είναι πολύ συγκεκριμένα, οι εκληματικές και δολοφονικές συμπεριφορές, όπως οι γενοκτονίες, είναι πράγματα που έχουν συμβεί και έχουν χαρακτηριστεί όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και από άλλες χώρες. «Η ιστορία δεν παραχαράσσεται και πολύ περισσότερο, δε διαγράφεται», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμα» τα όσα είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Εκεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού υπήρξε μακρά, λαμπρή και οδυνηρή. «Η τραγική κατάληξή της, με την μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα, τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στον δρόμο της προσφυγιάς, είναι ανεπούλωτο τραύμα», πρόσθεσε. Σημείωνε επίσης ότι «θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι λόγω αυτών των εγκλημάτων, τα οποία καταγράφηκαν και στην έκθεση της Επιτροπής Έρευνας των Συμμαχικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δώσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προέκυψαν από τις παραβιάσεις των νόμων του πολέμου».

Σε δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου, Τομεάρχη Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται πως «Μπορεί η Τουρκία να θέλει να ξεχαστούν τα εγκλήματά της, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι λαοί που υπέστησαν τα εγκλήματα αυτά πρέπει να τα ξεχάσουν. Η επίθεση των Τουρκικών Αρχών κατά της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι ανεπίτρεπτη και απολύτως καταδικαστέα».





Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα