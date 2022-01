Παράξενα

Lockdown: από “ραντεβού στα τυφλά”… συγκάτοικος με άγνωστο, λόγω κορονοϊού!

Το ραντεβού στα τυφλά για μία Κινέζα πήρε απρόσμενη τροπή...

Μια Κινέζα πήγε για ραντεβού στα τυφλά στο σπίτι ενός υποψήφιου συντρόφου, αλλά κηρύχθηκε ξαφνικό λοκντάουν και έμεινε υποχρεωτικά μαζί του

Όταν οι αρχές της πόλης Ζενγκζού έθεσαν αιφνιδιαστικά σε καθεστώς λοκντάουν την πόλη αυτή της κεντρικής Κίνας, την περασμένη εβδομάδα, μια νεαρή γυναίκα, που έγινε γνωστή μόνο με το επίθετό της, Γουάνγκ, δειπνούσε στο σπίτι ενός άνδρα με τον οποίον είχε ραντεβού στα τυφλά.

"Λίγο μετά που έφθασα στην Ζενγκζού, σημειώθηκε έξαρση νέων κρουσμάτων κορονοϊού και η κοινότητά του μπήκε σε λοκντάουν με αποτέλεσμα να μην μπορώ να φύγω από το σπίτι του", είπε η γυναίκα στην εφημερίδα The Paper που εδρεύει στην Σανγκάη προσθέτοντας ότι είχε μεταβεί σε αυτή την πόλη με σκοπό να παραμείνει μια εβδομάδα και να γνωρίσει υποψήφιους συντρόφους.

"Μεγαλώνω και η οικογένειά μου μού πρότεινε δέκα υποψήφιους συντρόφους...Ο πέμπτος ήθελε να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του στη μαγειρική και με κάλεσε στο σπίτι του για δείπνο".

Εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι του η Γουάνγκ ξεκίνησε να ανεβάζει σύντομα βίντεο τα οποία κατέγραφαν την καθημερινότητά της μετά το αιφνιδιαστικό λοκντάουν.

Τα βίντεο αυτά, τα οποία δείχνουν τον υποψήφιο να της μαγειρεύει, να κάνει οικιακές εργασίες και να εργάζεται στον υπολογιστή του όσο εκείνη κοιμάται, έγιναν viral.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν κατάφερε να ανθίσει ο έρωτας στη διάρκεια αυτού του παρατεταμένου ραντεβού στα τυφλά, όπως λέει η ίδια, αφού αναζητεί έναν πιο ομιλητικό σύντροφο.

"Πέραν από το γεγονός ότι είναι ...σχεδόν μουγγός όλα τα άλλα πάνω του είναι αρκετά καλά", είπε η γυναίκα στην The Paper.

"Παρότι το φαγητό που φτιάχνει είναι μέτριο, εξακολουθεί να θέλει να μαγειρεύει, κάτι που βρίσκω θαυμάσιο".

Από την περασμένη εβδομάδα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ζενγκζού καθώς η Κίνα αγωνίζεται για να αναχαιτίσει την έξαρση τόσο της παραλλαγής Δέλτα όσο και της Όμικρον.

Λιγοστές πόλεις, περιλαμβανομένης της Σιάν, έχουν μπει σε λοκντάουν με αποτέλεσμα τα 14 εκατομμύρια κάτοικοί της να έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους.

Άλλες πόλεις έχουν επιβάλει περιορισμένες καραντίνες για συγκεκριμένες περιοχές και κάποιες πραγματοποιούν μαζικά διαγνωστικά τεστ.

