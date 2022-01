Πολιτική

Κορονοϊός – Τσίπρας: πολλοί είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους με θετικό τεστ

«Καρφί» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την οδηγία του ΕΟΔΥ, πέντε μέρες αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Ύστερα από 5 μέρες νόσησης, με βάση τον ΕΟΔΥ, θα μπορούσα να πάω σήμερα στη Βουλή και να κολλήσω συναδέλφους, αφού το τεστ μου βγαίνει ακόμα θετικό», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την φωτογραφία του θετικού του τεστ.

«Εγώ δε θα το κάνω, αλλά πολλοί άλλοι στην ίδια θέση είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», σχολιάζει.

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα δόθηκε μέσω ανακοίνωσης του ΕΟΔΥ σχετικά με την καραντίνα. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει πως: «Το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ βασίζεται στις επιστημονικές οδηγίες του CDC και τις ακολουθεί πιστά. Είναι απολύτως σαφές, όσον αφορά στις οδηγίες για τη λήξη της καραντίνας, ότι ύστερα από 5 ημέρες ήπιας νόσου και εφόσον δεν υπάρχει πλέον κανένα σύμπτωμα, οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στην καθημερινή δραστηριότητά τους με βασική προϋπόθεση να φορούν συνεχώς μάσκα υψηλής προστασίας και να τηρούν απαρέγκλιτα τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά την 5η μέρα, χωρίς συμπτώματα και με τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε όλες τις επαφές, δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Προφανώς τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους έχουν συμπτώματα».

