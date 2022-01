Κοινωνία

ΑΟΣΕΕ: Ένταση πριν από την πορεία των φοιτητών

Επεισόδια προηγήθηκαν της πορείας που έκαναν οι φοιτητές από την ΑΟΣΕΕ προς τη Βουλή.

Με καφέδες επιτέθηκαν κουκουλοφόροι σε συνεργείο της ΕΡΤ που ήταν μπροστά από την ΑΣΟΕΕ, την ώρα της συνέλευσης των φοιτητών.

Οι άγνωστοι επιχείρησαν μάλιστα, να αρπάξουν το μικρόφωνο της ρεπόρτερ.

Στη συνέχεια, άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε περιπολικό στη Μαυροματέων, όπου κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε ομάδα της ΟΠΚΕ.

Στο περιπολικό προκλήθηκαν μικρές ζημιές, ενώ οι αστυνομικοί «απάντησαν με κρότου λάμψης, απωθώντας τα άτομα που επιχείρησαν να μπουν στο πανεπιστήμιο.

Το μεσημέρι, φοιτητικοί σύλλογοι έκαναν συγκέντρωση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με αίτημα την απομάκρυνση του καθηγητή ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για οικονομικές και άλλες υποθέσεις, και παραίτηση του πρύτανη Δημήτρη Μπουραντώνη. Επίσης οι φοιτητές αντιτίθενται στην προοπτική της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή.

Στο αυτόφωρο οι έξι συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των έξι συλληφθέντων κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στην ΑΣΟΕΕ.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας που προορίζεται για κοινό όφελος από κοινού, της διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας και της απείθειας, καθώς, σύμφωνα με το διαβιβαστικό που εστάλη στον εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν.

Οι έξι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Αντιδράσεις κομμάτων

Σε δήλωση του Νίκου Φίλη, τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, για όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες σε ΑΣΟΕΕ και ΑΠΘ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, «Εικόνες αληθινής «βίας και ανομίας», με κυβερνητική ευθύνη και «πλάτες» σε ποινικά αδικήματα, που -ω του θαύματος!- την κατάλληλη στιγμή παρέχουν το όχημα σε αυτόκλητους «τιμωρούς» να «πάρουν το νόμο στα χέρια τους» και στην κυβέρνηση να ξεθάβει τα σχέδια για πανεπιστημιακή αστυνομία! Είναι φανερό ότι ένα τους απασχολεί: πώς θα στρέψουν μακριά από τη δημοσιότητα τις καθημερινές εκατόμβες και την θλιβερή κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, που έχει φέρει την Ελλάδα στην κορυφή θανάτων από κόβιντ στη Δυτική Ευρώπη. Η ιστορία διδάσκει ότι μια δεξιά κυβέρνηση σε πανικό και αποδρομή είναι για όλα ικανή. Για αυτό καλώ τη δημοκρατική μας νεολαία, τους φοιτητές και φοιτήτριες, τους προοδευτικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, σε εγρήγορση για ανατροπή των αντιδραστικών σχεδίων της. Ακόμα μια φορά: όχι σε 400 ροπαλοφόρους στα πανεπιστήμια. Στη θέση τους 400 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και υγειονομικοί στα νοσοκομεία!».

Η Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει «Η ένταση στον πανεπιστημιακό χώρο, όσο αναμενόμενη ήταν, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η συνέχισή της. Ψυχραιμία, διάλογος, σταθερή κοινή θέση του πολιτικού κόσμου μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του δημόσιου Πανεπιστημίου και του έργου που οφείλει να επιτελεί. Πολιτεία και Κοινωνία δεν θα παραμείνουν αμέτοχοι θεατές στις προσπάθειες μιας ισχνής μειοψηφίας να μετατρέψει τα ΑΕΙ σε λέσχες μπαχαλάκηδων. Δεν είναι ώρα μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και επίδειξης ισχύος. Είναι ώρα ανάληψης ευθύνης από όλους μας για την προστασία του Πανεπιστημίου».

