Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: χειρούργησε με πρώην υπουργό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μου έδωσαν την εντύπωση ότι λειτουργούσαν ως ομάδα», είπε ο μάρτυρας που έπεσε θύμα του «Dr Kontos» και το «πλήρωσε» πολύ ακριβά. Με την υγεία του.

Τη μαρτυρία ενός άντρα που εμπιστεύθηκε τον «Dr Kontos» για να θεραπεύσει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη που του δημιουργούσε σοβαρά κινητικά προβλήματα και κατέληξε ανάπηρος κατά 85% μετά από εγχείρηση που υπεβλήθη από τον «ψευτογιατρό» και τρεις συγκατηγορουμένους του, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός, άκουσαν οι δικαστές του ΜΟΔ.

Ο μάρτυρας εξέθεσε στο δικαστήριο όλο το ιστορικό που τον οδήγησε να αναζητά απεγνωσμένα γιατρό για να βελτιώσει το σοβαρό κινητικό πρόβλημα που απέκτησε μετά από πτώση με αλεξίπτωτο η οποία προκάλεσε τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη το 2014.

«Τον Ιούνιο 2014 είχα ένα ατύχημα με το αλεξίπτωτο, χτύπησα σοβαρά και υποβλήθηκα σε σπονδυλοδεσία. Έμεινα τρεις μήνες στο νοσοκομείο και ο γιατρός μου, μου είπε ότι θα μείνεις με αυτά τα προβλήματα για όλη σου τη ζωή. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα να τονώσω τον εαυτό μου. Καθημερινά έκανα κολύμβηση αλλά δεν μπορούσα να περπατήσω. Τον Μάρτιο του 2018 άρχισε η επαφή με τον κατηγορούμενο. Έψαχνα παντού για γιατρούς, Γερμανία, Αγγλία. Έψαχνα να βρω την υγεία μου, σωτηρία. Μου είπαν "μάθε να ζεις με αυτό, έχει τραυματιστεί ο νωτιαίος μυελός" αλλά δε το δεχόμουν» περιέγραψε ο μάρτυρας στην κατάθεσή του και ανέφερε πως η επαφή του με τον δήθεν γιατρό έγινε μέσω γιατρού ιδιωτικής κλινικής της Αθήνας. Ο «Dr Kontos» του συστήθηκε ως διακεκριμένος ορθοπαιδικός-χειρούργος, διεθνούς φήμης που χειρουργούσε κυρίως σε Γαλλία και Ελβετία.

Όπως είπε ο μάρτυρας, κάτοικος Ρόδου, όταν πήγε στην επίμαχη ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας και έδειξε τις ακτινογραφίες του στον «διακεκριμένο επιστήμονα» εκείνος τον καθησύχασε: «Μου είπε "όλα γίνονται, θα σε κάνω να παίξεις και μπάλα". Μου είπε ότι η θεραπεία θα γίνει με βλαστοκύτταρα και θα αποκατασταθεί η βλάβη με χειρουργείο. Μου έστειλε e-mail με οδηγίες. Για έξι μήνες έτρωγα γαϊδουράγκαθο, χόρτα καθημερινά και έπαιρνα 12 χάπια. Μου είπε μόνο στο εξωτερικό γίνεται το χειρουργείο. Μου απαγόρευσε να τρώω κρέατα, αρνί, χοιρινό και μοσχάρι και να μη έχω σεξουαλική ζωή καθόλου. Μέσα Ιουνίου, μου είπε να κάνω αξονική και μαγνητική. Τέλη Σεπτέμβρη μου είπε ότι το μόσχευμα έρχεται. Στις 5 Οκτωβρίου ανεβαίνω Αθήνα και στις 8 Οκτωβρίου, ήρθε στο σπίτι γιου μου και του έδωσα 20.000 ευρώ μετρητά. Μου είπε ότι το μόσχευμα κάνει 54.000 ευρώ αλλά εκείνος το πήρε σε καλύτερη τιμή και ότι στις 10 του μήνα θα μπω στην κλινική». Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις διαβεβαιώσεις που πήρε από γιατρό της κλινικής ότι θα περπατήσει ενώ ο κατηγορούμενος πρώην υπουργός, ιατρός επίσης, του είπε πως θα του κάνει πολύωρη επέμβαση, «πως δουλειά του είναι να ανοίξει το θώρακα για να φτάσει ο άλλος γιατρός πίσω. Μου είπε ότι το χειρουργείο πρέπει να γίνει για να περπατήσω».

Μετά το χειρουργείο, κατέθεσε ο μάρτυρας, τον επισκέφθηκε με ιατρικά ρούχα ο ψευτογιατρός και του είπε ότι «όλα πήγαν καλά, θα περπατήσεις σύντομα». Ο μάρτυρας τόνισε πως «εγώ πονούσα σαν να με έχουν σουβλίσει. Μου έβγαλαν όλο το πλευρό. Ήρθε ο Δ.Π. (ο κατηγορούμενος γιατρός) και μου είπε πως «όλα πήγαν καλά και θα περπατήσεις». Μου είπε ότι αφαίρεσαν μέρος του πλευρού για να μπορεί να πάει από μπροστά πίσω. Ο "ψευτογιατρός" ήθελε 50.000 ευρώ, δώσαμε 20.000 ευρώ στο λογιστήριο. Στις 16 του μήνα βγήκα από τη κλινική με φρικτούς πόνους. Μου είχαν γράψει και μία ουσία που είναι ναρκωτική. Τους είπα και για την κύστη μου και είπαν θα αποκατασταθεί. Του Χριστού τα πάθη δηλαδή τραβούσα. Ο κατηγορούμενος ήρθε στο σπίτι και μου πήρε άλλα 30.000 ευρώ. Ήμουν χάλια ζωντανός- νεκρός, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Στο σπίτι είχα πυρετό, 40. Ήμουν όλη την ώρα στο κρεβάτι και μούγκριζα αυτή ήταν η κατάσταση μου», ανέφερε ο μάρτυρας.

Και αυτός ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς στην «πειθώ» που είχε ο βασικός κατηγορούμενος και στην εικόνα που εξέπεμπε με την χρήση ιατρικών όρων. Όπως κατέθεσε, μετά το χειρουργείο ο «ψευτογιατρός» του είπε ότι θα έπρεπε να κάνει και ενέσεις βλαστοκυττάρων, τέσσερις έναντι 7.000 ευρώ η μία ενώ λίγο καιρό μετά πως υπήρχαν και κάποια χάπια από την Αγγλία που κάνουν 15.000 ευρώ, για τα οποία ο ασθενής του είχε απαντήσει πως δεν έχει χρήματα. «Του είχα πει ότι εάν περπατήσω θα του γράψω ένα σπιτάκι στη θάλασσα που έχω. Με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου λέει "με αυτό το σπιτάκι που μου είχες πει, τι θα γίνει;". Του απάντησα "όταν περπατήσω θα στο δώσω". Δεν έχω πια αναπνοή, δύο χρόνια δεν μπορώ να μπω στη θάλασσα. Είμαι χειρότερα από πριν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχω επιβαρυνθεί στο αναπνευστικό, κάθε μέρα έχω πυρετό. Θα μπορούσα να μην έχω κάνει χειρουργείο. Εγώ πήγα εκεί για να περπατήσω. Η εντύπωση που μου έδωσαν ήταν πως είναι ομάδα. Πώς με βάζουν εμένα μέσα με 82% αναπηρία αφού ξέρουν ότι δε θα γίνω καλά; Ας μου ζητούσαν 20.000 ευρώ να τους τα δώσω. Πλέον έχω αναπηρία 85% εφ' όρου ζωής. Έπρεπε να μου πουν, όπως οι άλλοι γιατροί, ότι δεν γίνεται τίποτα. Πέρασα όλα αυτά, ταλαιπώρησα του δικούς μου ανθρώπους για να με κοροϊδεύουν οι κατηγορούμενοι».

Η δίκη συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κορονοϊός – Τσίπρας: πολλοί είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους με θετικό τεστ



Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα