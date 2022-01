Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: τι λέει ο καθηγητής για τον ξυλοδαρμό του

Τι αναφέρει για τις άλλες υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται από συνάδελφο του και τι απαντά στις μομφές εναντίο του.

Σε δήλωση του καθηγητή, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης και ξυλοδαρμού εν ώρα μαθήματος μέσα στην ΑΣΟΕΕ, ενώ ακολούθησε και "πόλεμος" δηλώσεων και αντιδράσεων σχετικά με υποθέσεις που εκκρεμούν στην Δικαιοσύνη, αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή εγκληματική επίθεση εις βάρος μου η οποία εκδηλώθηκε σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο την ώρα της διδασκαλίας, άρχισαν να διαδίδονται για το πρόσωπό μου κάθε λογής φήμες και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί, επιθυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

Υπήρξα στόχος προκλητικής εγκληματικής επίθεσης. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές με τις οποίες και συνεργάζομαι.

Πράγματι έχω διαφορές οικονομικού περιεχομένου με Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης, μου οφείλει από παλαιότερη μεταξύ μας συνεργασία σημαντικό ποσό.

Ο ίδιος έχει τεθεί από το Πανεπιστήμιο σε αναστολή στο πλαίσιο ποινικών και πειθαρχικών ερευνών. Εις βάρος του ιδίου προσώπου εκκρεμούν καταγγελίες τουλάχιστον 25 πρώην επενδυτών του, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι τους εξαπάτησε και τους απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι υποθέσεις αυτές διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

Σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές ο αντίδικος έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο ή έχει ήδη καταδικαστεί για απάτη. Στο πλαίσιο αυτό ο αντίδικός μου, σε αντιπερισπασμό, έχει υποβάλει κατ’ εμού, όπως και κατά πολλών επενδυτών τους οποίους εξαπάτησε, μήνυση για εκβίαση και τοκογλυφία.

Για το σκέλος της εκβιάσεως έχω απολογηθεί ενώπιον Τακτικής Ανακρίτριας και έχω αφεθεί ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέως και Ανακρίτριας. Το σκέλος της τοκογλυφίας έχει χωρισθεί και εκκρεμεί ενώπιον της ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο αντίδικός μου, απολογούμενος για πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον του Οικονομικού Πανεπιστημίου, επενόησε και ισχυρίσθηκε για μένα, εντελώς αορίστως και πέντε έτη μετά το δήθεν «περιστατικό», ότι έχω τελέσει το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο έναντι αμοιβής. Για την υπόθεση αυτή διετάχθη προκαταρκτική εξέταση η οποία δεν έχει περατωθεί ακόμη.

Επισημαίνω ότι ουδεμία καταγγελία έχει υποβληθεί εις βάρος μου από οποιονδήποτε ανήλικο, από οποιουσδήποτε γονείς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με γνώση της υποθέσεως. Επίσης δεν υπάρχει το παραμικρό αποδεικτικό μέσο από το οποίο θα μπορούσαν να προκύψουν έστω και ενδείξεις τελέσεως της πράξεως αυτής. Πρόκειται για ψευδέστατη και αήθη επινόηση του αντιδίκου μου.

Δεν προτίθεμαι να ακολουθήσω την πλευρά του αντιδίκου μου και να ξεκινήσω τηλεδίκες μαζί του. Είμαι της γνώμης ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται από τα Δικαστήρια».

