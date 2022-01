Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: πόσα νέα κρούσματα ανήκουν στην Δέλτα

Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

"Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.007 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Δεκεμβρίου 2021 έως 03 Ιανουαρίου 2022. Από τον έλεγχο των 1.007 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 976 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC).

Εκ των 976 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 625 αφορούν στο στέλεχος Delta, και 351 αφορούν στο Omicron (Πίνακας 3). Δεκαεπτά εκ των 625 στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος Α.Υ.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε δεκαεπτά εγχώρια κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες της Αργολίδας (13), του Βορείου Τομέα Αθηνών (1), του Λασιθίου (2) και της Λέσβου (1).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 43.888 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 39.512 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.635 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 39.512 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 46,93%, ακολουθούμενο από το Alpha με ποσοστό 39,39%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 5,93%, και το Omicron με ποσοστό 1,45% (Πίνακας 4).

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

