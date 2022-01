Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βουλή: τα κρούσματα και οι ανεμβολίαστοι βουλευτές

Πόσα τεστ έχουν βγει θετικά απο την Τρίτη. Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν για τη Βουλή. Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Σώματος.

Με τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας να είναι σταθερά αυξημένα, δεν θα μπορούσαν να μην εντοπιστούν και στη Βουλή.

Κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από την Τρίτη, διαπιστώθηκαν 9 κρούσματα σε δείγμα 893 ατόμων, τα περισσότερα ασυμπτωματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κώστας Τασούλας, μόνο ένας από τους βουλευτές δεν έχει εμβολιαστεί, καθώς επικαλείται λόγους υγείας.

Επιπλέον, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε αυστηροποίηση των μέτρων κατά της Covid-19 με περιορισμό του αριθμού των παρόντων βουλευτών στις συνεδριάσεις .

Πιο συγκεκριμένα, στην αίθουσα της Ολομέλειας δε θα μπορούν να παρίστανται περισσότεροι από 100 βουλευτές και στην αίθουσα της Γερουσίας περισσότεροι από 40.

Οι πιο μικρές αίθουσες θα χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και με μέγιστο αριθμό βουλευτών τους 6. Επιπλέον, θα υπάρξουν περικοπές στα ταξίδια στο εξωτερικό και στις επισκέψεις στους εκθεσιακούς χώρους της Βουλής.

Τέλος, συνεχίζεται το μέτρο με την επιστολική ψηφοφορία και όσον αφορά στου υπαλλήλους συνεχίζεται η τηλεργασία μέχρι και 50%.

