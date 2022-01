Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων Πεντέλης: η απεργία κηρύχθηκε παράνομη

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των γιατρών στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Το πρωί της Πέμπτης, κατατέθηκε αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να εκτελεστούν στο ακέραιο οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί παιδιών κατά της Covid-19 στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, μέσα από το Twitter, έκανε γνωστό πως η απεργία τελικά κηρύχθηκε παράνομη.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Με την υπ. Αριθμ. 33/2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε παράνομη η απεργία εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης. Οι εμβολιασμοί των παιδιών μας και η λειτουργία της δομής συνεχίζεται κανονικά».





Για το Παίδων Πεντέλης μίλησε και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα στην ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στη χώρα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων:

"Για το Παίδων Πεντέλης, έγινε μια πρόταση, γιατί υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τον εμβολιασμό των παιδιών, αυτή τη στιγμή γινόντουσαν καθημερινά μέχρι χθες στο Αγία Σοφία 600 εμβολιασμοί την ημέρα, στο Αγλαϊα Κυριακού 400 την ημέρα και περίπου 300 στο παίδων Πεντέλης. Είπαμε λοιπόν για τις ημέρες που εφημερεύει και για 6 εβδομάδες, το απογευματινό μόνο, καθώς τις 5 ημέρες της εβδομάδας δεν εφημέρευε και να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους γονείς και τα παιδιά. Πριν τη βάλουμε σε εφαρμογή, ανέβηκα και μιλήσαμε και τελείωσε όλο σε ένα κλίμα καλό. Πήραμε λοιπόν την απόφαση και την υπέγραψα χθες και γίνεται όλο αυτό ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που μου είπε το προσωπικό που τους έκανε να έχουν κάποιο άγχος είναι ότι εδώ και δέκα χρόνια ακούνε ότι το νοσοκομείο μπορεί να κλείσει. Τους διαβεβαίωσα ότι το νοσοκομείο δεν θα κλείσει, το νοσοκομείο θα το στηρίξουμε, βεβαίως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, η αλλαγή είναι πάρα πολύ μικρή."

