Όμικρον: δύο ασθενείς σε ΜΕΘ - Ανοίγει η πλατφόρμα για τα χάπια

Τι είπε η Μίνα Γκάγκα για τις πρώτες νοσηλείες στην Εντατική ασθενών με την μετάλλαξη Όμικρον. Γιατί μπήκε “τέλος” στα μονοκλωνικά. Πως θα γίνεται η χορήγηση των χαπιών.

Σε ότι αφορά τα φύλλα πορείας σε ιδιώτες ιατρούς οι υπηρεσίες των οποίων επιτάχθηκαν, η Μίνα Γκάγκα είπε πως ήδη «έχουν αναλάβει υπηρεσία 71 άτομα στην 3η ΥΠΕ και 59 άτομα στην 4η ΥΠΕ. Υπάρχουν κάποια φύλλα πορείας που δεν έχουν επιδοθεί και υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις».

«Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται δύο κρούσματα με Όμικρον, τα πρώτα στην Ελλάδα. Το ένα αφορά μια γυναίκα και το δεύτερο μια ασθενή που διασωληνώθηκε για άλλη αιτία και βρέθηκε θετική στην μετάλλαξη Όμικρον. Δεν ελέγχονται όλα τα περιστατικά για το είδος της μετάλλαξης», συμπλήρωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας.

Η κ. Γκάγκα συμπλήρωσε πως «κάθε χρόνο έχουμε θανάτους και στην Ελλάδα από την γρίπη. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πως η Όμικρον δεν προκαλεί θάνατο, γι΄ αυτό είναι σημαντικό οι ευπαθείς ομάδες και όσοι είναι άνω των 60 ετών πρέπει να εμβολιαστούν, οι τριπλά εμβολιασμένοι έχει αποδειχθεί πως είναι καλά θωρακισμένοι».

«Τα μονοκλωνικά αντισώματα που φέραμε έχουν όλα δοθεί. Έως αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την χορήγηση των χαπιών, με τα ίδια κριτήρια. Για τα φάρμακα αυτά υπάρχει μια αρχική έγκριση, αλλά όχι γνωμοδότηση. Φαίνεται πως λειτουργούν τα χάπια αυτά. Θα δίνονται από την ίδια Επιτροπή και με τα ίδια κριτήρια και τους ίδιους τρόπους με εκείνα των αντικλωνικών αντισωμάτων. Θα πρέπει να υπογράφουν οι ασθενείς για την λήψη τους, ενώ οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν για την πορεία του ασθενούς. Όπως γνωμοδότησαν και οι γιατροί, δεν προκρίνεται η προμήθεια και άλλων μονοκλωνικών αντισωμάτων για να χορηγηθούν σε ασθενείς», σημείωσε η Μίνα Γκάγκα.

