Κορονοϊός – Παπαευαγγέλου: Η Δέλτα είναι ακόμα στη χώρα μας

Νέα στοιχεία για τη μετάλλαξη Όμικρον και δεδομένα από τη διασπορά της νόσου στη χώρα μας έδωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Για σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στα νησιά, την Κρήτη, αλλά και ηπειρωτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ξάνθη, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, έκανε λόγο η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Όπως είπε, η πίεση στα νοσοκομεία είναι αυξημένη, παρολαυτά, η υπάρχει σταθεροποίηση στις εισαγωγές. Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στις εισαγωγές παιδιών, αλλά στις ηλικίες 50- 55 ετών. Σημαντική αύξηση στις εισαγωγές παρατηρείται, επίσης, στην Κοζάνη, την Ημαθία και την Άρτα.

Αναφερόμενη στους δείκτες της πανδημίας, η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι το φορτίο του ιού στην κοινότητα είναι εξαιρετικά υψηλό και ότι υπολογίζονται στους 230.000 τα ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα.

Όσον αφορά την πίεση στο ΕΣΥ, είπε ότι στις απλές κλίνες υπάρχει πληρότητα 67% και στις ΜΕΘ covid πληρότητα 88%.

Η ίδια προέβλεψε ότι θα παραμείνουν σταθερά γύρω στους 600 οι διασωληνωμένοι για τις επόμενες δύο εβδομάδες και ξεκαθάρισε ότι «ενώ υπάρχει αύξηση στις νοσηλείες σε απλές κλίνες δείχνει να σταθεροποιείται η νοσηλεία στις ΜΕΘ».

Η κυρία Παπαευαγγέλου απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για την γρίπη είπε ότι υπάρχουν ήδη θετικά κρούσματα γρίπης στη χώρα και συνέστησε να γίνει έστω και τώρα ο αντιγριπικός εμβολιασμός.

Η ίδια μίλησε για τρία παιδιά που νοσηλεύονται με γρίπη τύπου Β και εξήγησε ότι «δεν θα θέλαμε την συννοσηρότητα της γρίπης με τον κορονοϊό γι’ αυτό καλό είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη να το πράξουν».?

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε στην Καλιφόρνια, από τις πρώτες ολοκληρωμένες για τη μετάλλαξη Όμικρον, καθώς συνέκριναν 52.000 περιστατικά με Όμικρον με 17.000 με Δέλτα και επιβεβαίωσαν ότι, η πρώτη είναι ηπιότερη, αφού:

Με την Όμικρον υπάρχουν 53% μικρότερες πιθανότητες για νοσηλεία στα νοσοκομεία, 74% μικρότερες πιθανότητες για νοσηλεία και 91% για θάνατο.

Διαπιστώθηκε επίσης σημαντικά βραχύτερος χρόνος νοσηλείας με τη μετάλλαξη Όμικρον.

Η καθηγήτρια, ωστόσο, επεσήμανε ότι, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν νεότεροι κι εμβολιασμένοι. Επίσης, δεν υπάρχουν δεδομένα για long covid.

«Η Δέλτα δεν έχει φύγει από τη χώρα μας και δίνει νέα κρούσματα», τόνισε η Β.Παπαευαγγέλου.

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχολική κοινότητα, τονίζοντας πως αφενός «τα παιδιά νοσούσαν αλλά δεν τα βλέπαμε», αφετέρου ότι, στα παιδιά είναι «εξαιρετικά χαμηλός ο δείκτης θετικότητας, στο 1,4%».

Υπογραμμίζοντας πως η σχολική κοινότητα είναι η μόνη που είναι πλήρως εξετασμένη, η καθηγήτρια Παιδιατρικής επεσήμανε πως, «με την έγκαιρη διάγνωση της νόσου γίνεται η πιο αποτελεσματική μείωση της διασποράς».

