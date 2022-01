Παράξενα

“Αυτόχθονες Ιθαγενείς”: ζητούν ποσό -"μαμούθ" από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας!

Εξωφρενικό το ποσό που ζητούν οι αρνητές του κορονοϊού. Τι αναφέρουν στο αίτημα τους.

Ένα ακόμη υπέρογκο πρόστιμο «έριξε» η Επιτροπή Αυτοχθόνων Ελλήνων από την Πάτρα, αυτή τη φορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η δράση της εν λόγω ομάδας, είναι παραπλήσια με τους Θεματοφύλακες και ζητά το ποσό των 2 τρισ. Ευρώ καθώς όπως ισχυρίζονται η Περιφέρεια, "έχει παραβεί την εντολή εκπροσώπησης εκ μέρους των πολιτών, για λογαριασμό των οποίων παρεμβαίνουν δίκην επιτροπής και ζητούν αποζημίωση για αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης".

Μάλιστα, στο εξώδικο που συνέταξαν, δίνουν την… πολυτέλεια στην Περιφέρεια να εξοφλήσει το ποσό σε δόσεις και πιο συγκεκριμένα, προτείνουν να γίνεται η εξόφληση του ποσού, με 500.000 ευρώ την ημέρα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι "Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς", είχαν κάνει κάτι ανάλογο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πηγή: pelop.gr

