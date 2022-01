Οικονομία

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

«Άλμα» στους χρήστες, αλλά και στα downloads. Οι προσθήκες στο application.

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για κινητές συσκευές, Visit Greece app, ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της κατά τη διάρκεια του 2021.

Το δυναμικό αυτό ψηφιακό εργαλείο αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά μέσα προβολής του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, καθώς εμπλουτίστηκε με νέο αναλυτικό περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τα αξιοθέατα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους τουριστικούς μας προορισμούς αλλά και τα υγειονομικά μέτρα και τις διαδικασίες ταξιδίου που ισχύουν στη χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσει τον τελευταίο χρόνο περισσότερους από 1,7 εκατ. χρήστες, να κρατήσει πάνω από το 75% των χρηστών ενεργούς και σε συνεχή διάδραση με την εφαρμογή και να καταγράψει περίπου 2,5 εκατ. λήψεις (downloads).

Στην «απογείωση» του Visit Greece app μέσα στο 2021 συνέτειναν σημαντικά οι νέες χρηστικές λειτουργίες και ενότητες που δημιουργήθηκαν στο περιεχόμενο, αλλά και μία σειρά ενεργειών προβολής και επικοινωνίας που σχεδίασε και υλοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα δημιουργήθηκαν:

Ειδική ενότητα για την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας έναντι της πανδημίας Covid-19. Λειτουργεί από το 2020 με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για όλα τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν κάθε φορά, αλλά και για τα έγγραφα που είναι απαραίτητα στο ταξίδι των επισκεπτών προς την Ελλάδα. Παράλληλα ενσωματώθηκαν σε ψηφιακό χάρτη 610 διαγνωστικά κέντρα και 74 δημόσια σημεία δειγματοληψίας για τεστ κορονοϊού σε όλη τη χώρα προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτά.

Ειδική ενότητα για την επέτειο των 200 ετών της επανάστασης του 1821. Περιελάβανε 130 ιστορικά σημεία σε διαδραστικό χάρτη, σύνδεση με αφιερώματα σε ήρωες της Επανάστασης, καθώς και ένα διαδραστικό παιχνίδι - quiz γνώσεων για την Επανάσταση.

Επίσης προστέθηκαν στο περιεχόμενο, μεταξύ άλλων:

25 χιονοδρομικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, 22 μαρίνες από όλη την επικράτεια καθώς και όλες οι παραλίες με Γαλάζια Σημαία.

H δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ferries, ενοικίαση αυτοκινήτων κ.ά.

Δυνατότητα δωρεάν προβολής τουριστικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα προβάλλονται 4.500 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 3.000 προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο (υπενθυμίζεται ότι όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβληθούν δωρεάν αρκεί να κάνουν την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα https://www.visitgreeceapp.com).

Όσον αφορά τις ενέργειες προώθησης της εφαρμογής ενδεικτικά αναφέρονται:

Επτά διαγωνισμοί με gamification, στους οποίους συμμετείχαν πάνω από 100.000 χρήστες συνολικά.

Πενήντα καμπάνιες μέσα στην εφαρμογή με στόχο την προβολή προορισμών ανάλογα με την εποχή αλλά και τα θεματικά τουριστικά προϊόντα, όπως π.χ. η γαστρονομία κ.ά.

Τριάντα πέντε καμπάνιες newsletter για την προβολή όλων των περιφερειών της Ελλάδας αλλά και της πληθώρας των θεματικών προϊόντων που διαθέτει η χώρα.

Νέες παρεχόμενες υπηρεσίες/λειτουργίες της εφαρμογής όπως τα travel stories όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τις δικές τους φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Τα stories έχουν μεγάλη απήχηση και μέσα στο 2021 έχουν «ανέβει» πάνω από 400.000!

Τέλος επισημαίνεται ότι το ολικό redesign της εφαρμογής, με στόχο την καλύτερη και πιο εύκολη πλοήγηση, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το νέο redesign της ιστοσελίδας visitgreece.gr, με την ευγενική υποστήριξη της Mastercard και της Eurobank. Υλοποιήθηκε από την Warply.

