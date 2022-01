Κοινωνία

Φυσικοθεραπευτής χτυπά παιδί σε ίδρυμα (βίντεο)

Σοκάρουν οι απάνθρωπες εικόνες του άγριου ξυλοδαρμού παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, που προκάλεσαν και Εισαγγελική παρέμβαση.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων προκάλεσε καταγγελία για βάναυση κακοποίηση ανηλίκου παιδιού από εργαζόμενο σε ιδιωτικό Κέντρο για παιδιά με αυτισμό.

Ήδη με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων διενεργεί προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να έγινε τον Ιούνιο του 2019. Για όσα συνέβησαν τότε προέβη σε καταγγελία χθες στην Εισαγγελία Ανηλίκων η διευθύντρια του Κέντρου, η οποία προσκόμισε βίντεο που δείχνει τον εργαζόμενο της δομής, φυσιοθεραπευτή, να χτυπά και να κλωτσά στο πρόσωπο τον ανήλικο, την ώρα που τα υπόλοιπα παιδιά συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους.

Η διευθύντρια, φέρεται να κατέθεσε πως μετά το συμβάν ο φυσικοθεραπευτής είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του και πως η ίδια του είχε διαμηνύσει να μην ξαναεργαστεί με παιδιά. Ωστόσο, η μάρτυρας, όπως ισχυρίζεται, έμαθε ότι ο εν λόγω φυσικοθεραπευτής έπιασε ξανά δουλειά σε κέντρο με παιδιά με ειδικές ανάγκες και έτσι αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό του 2019.

Η προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Ανηλίκων, έχει στόχο να ελέγξει την καταγγελία και να εντοπίσει τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί.

