Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: “θρίλερ” με θυρίδες στο εξωτερικό αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η ύπαρξη θυρίδων σε τράπεζα του εξωτερικού, τα ποσά για τα οποία φυλακίστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος και οι στόχοι της Βίκυς Σταμάτη για την ηθική αποκατάσταση της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Χαρτί με αριθμούς που βρήκε η Βίκυ Σταμάτη στο προσωπικό αρχείο του Άκη Τζοχατζόπουλου αποκάλυψε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, εξηγώντας στην Κέλλυ Χεινοπώρου πως, εικάζεται πως παραπέμπουν σε θυρίδες μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας.

«Μέσα στα χαρτιά ανακαλύφθηκαν κάποιοι αριθμοί, είναι αυτοί, καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας τους δείξω, οι οποίοι αντιστοιχούν σε τραπεζικές θυρίδες του εξωτερικού», αναφέρει ο δικηγόρος.

Το περιεχόμενο και οι δικαιούχοι του - όταν αυτοί αποκαλυφθούν μετά από έρευνα που θα ζητήσει να γίνει η χήρα του πρώην υπουργού - ίσως λύσουν το μεγάλο μυστήριο με τα χρήματα που δεν βρέθηκαν ποτέ και για τα οποία φυλακίστηκε ο Άκης και η Βίκυ Τζοχατζοπούλου

Η Βίκυ Τζοχατζοπούλου μέσω νομικών ενεργειών θα ζητήσει να διερευνηθεί ποιοι είναι οι δικαιούχοι των θυρίδων αυτών και ποιο είναι το περιεχόμενό τους.

«Το επόμενο βήμα είναι μια προσπάθεια να ανακαλύψουμε σε ποιον ανήκουν», σημειώνει ο δικηγόρος.

Τον Απρίλιο του 2012 ο πρώην υπουργός Άμυνας συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και λίγους μήνες αργότερα καταδικάστηκε σε 19χρονια ποινή κάθειρξης. Σύμφωνα με την δικαιοσύνη ο πρώην υπουργός δέχθηκε καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών από εκπρόσωπο εταιρίας εξοπλιστικών προγραμμάτων, χρήματα τα οποία φέρεται να διακινήθηκαν τμηματικά και μέσω άλλων προσώπων ή εταιριών...Χρήματα που ακόμη το ελληνικό κράτος αναζητά.

«Καταλαβαίνετε ότι πολλοί θα εικάσουν ότι εκεί ενδεχομένως βρίσκονται χρήματα που για χρόνια αναζητά η πολιτεία και για τα οποία φυλακίστηκαν πολλοί΄, μεταξύ αυτών και ο Άκης και η Βίκυ Τζοχατζοπούλου, τι απαντάτε σε αυτό;», ρώτησε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 το δικηγόρο, που της απάντησε

«Είναι πολύ πιθανό, αν κρίνετε ότι αυτοί οι αριθμοί βρίσκονται στο αρχείο του Άκη Τσοχατζόπουλου και σας θυμίζω ότι έλεγε έως το θάνατό του ότι κάποιοι άλλοι πλούτισαν από αυτήν την ιστορία, και ίσως είναι αυτοί που θα χάσουν τον ύπνο τους μετά τις αποκαλύψεις αυτές!»

Η Βίκυ Τζοχατζοπούλου είναι έτοιμη να παραδώσει τα στοιχεία αυτά στις ελληνικές αρχές με αντάλλαγμα- όπως λέει μέσω του δικηγόρου της αποκλειστικά στον ΑΝΤ1- την ηθική της αποκατάσταση.

«Όλα αυτά τα χρόνια η Βίκυ Τζοχατζοπούλου δικάστηκε, καταδικάστηκε ,φυλακίστηκε ενώ η ίδια φώναζε ότι δεν έχει σχέση με βρώμικο χρήματα και βρώμικες συναλλαγές. Η πρόθεσή της, εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν χρήματα ή μέρος χρημάτων που ψάχνει η Πολιτεία, τότε θα δώσει στο ελληνικό δημόσιο τα στοιχεία αυτά και έτσι θα αποδειχθεί αυτό που φωνάζει ότι δηλαδή δεν έχει σχέση με αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια αν οι δικαιούχοι θα κοιμούνται ήσυχοι μετά τις αποκαλύψεις αυτές, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία», κατέληξε.

