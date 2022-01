Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Σπύρος Τζαβίδας: ο 20χρονος παίκτης σταματά το ποδόσφαιρο

Τι ανακοίνωσε ο νεαρός παίκτης μέσα από το προφίλ του στα social media.

Ο νεαρός ποδοαφαιριστής του Τριφυλλιού, έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του πως σταματά το ποδόσφαιρο.

Ο Σπύρος Τζαβίδας που ήταν πολλά υποσχόμενος, ανακοίνωσε πως για λόγους υγείας είναι αναγκασμένος να σταματήσει την ενεργό δράση, όμως δεν θα αφήσει εντελώς το ποδόσφαιρο καθώς θα ασχοληθεί με το scouting.

Η ανάρτηση του Σπύρου Τζαβίδα:





"Ήρθε η στιγμή που πραγματικά δεν περίμενα ποτέ να έρθει, μετά από 14 χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου να πρέπει να το αποχωριστώ, τουλάχιστον ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Έχει ήδη οριστικοποιηθεί η απόφαση για την απομάκρυνσή μου από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου για ένα θέμα υγείας το οποίο, εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν με επηρεάζει αρνητικά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, το μόνο που θα ήθελα είναι να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού κύριο Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη,την πίστη και την στήριξη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια,όλους τους προπονητές και τους γυμναστές μου, τους φιλάθλους,το staff της ομάδας έναν προς έναν που ήταν πάντα δίπλα μας, και, κυρίως, όλους τους συμπαίκτες μου, χάρη στους οποίους έζησα και έμαθα τόσα πολλά!

Με χαρά και πολύ όρεξη θα μείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου από ένα άλλο πόστο προσπαθώντας να μεταφέρω ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο,ότι καθημερινά πρέπει να δουλεύουμε να μην απογοητευόμαστε και να κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τα όνειρα μας..

Είμαι ευγνώμων που έζησα αυτό το ταξίδι, έτοιμος και δυνατός για νέες περιπέτειες.

Ευχαριστώ για όλα!!!"





