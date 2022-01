Κόσμος

Ο πρίγκιπας Άντριου αποποιήθηκε τους τίτλους του

Ως ιδιώτης θα δικαστεί ο γιος της βασίλισσας Ελισάβετ. Η ανακοίνωση του Μπάγκιγχαμ.

Ο πρίγκιπας Άντριου, ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αποποιήθηκε τους στρατιωτικούς τίτλους του και παραιτήθηκε από όλες τις βασιλικές πατρωνίες του, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μία ημέρα αφότου η αμερικανική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημά του να θέσει στο αρχείο την υπόθεση μιας γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση.

«Με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της βασίλισσας» οι τίτλοι και οι πατρωνίες του Δούκα της Υόρκης επέστρεψαν σε εκείνην. Ο Άντριου «θα συνεχίσει να μην ασκεί δημόσια καθήκοντα και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτήν την υπόθεση ως ιδιώτης», προστίθεται στην ανακοίνωση. Αυτή η σημείωση αφήνει να εννοηθεί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα πληρώσει τα νομικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων του.

Μια βασιλική πηγή είπε ότι ο Άντριου δεν θα χρησιμοποιεί στο εξής τον τίτλο της «Βασιλικής Υψηλότητας» και ότι οι άλλοι ρόλοι του θα ανατεθούν στα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Νωρίτερα, περισσότεροι από 150 βετεράνοι του βρετανικού στρατού, κάλεσαν τη βασίλισσα να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, ο οποίος ήταν πιλότος ελικοπτέρου και είχε διακριθεί στον πόλεμο των Φόκλαντ. Στην επιστολή τους, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αντιμοναρχική οργάνωση Republic, οι βετεράνοι κατηγορούν τον πρίγκιπα ότι δεν τίμησε τις υποχρεώσεις του ως στρατιωτικός, να επιδεικνύει «χρηστότητα, εντιμότητα και ευυπόληπτη συμπεριφορά».

Σε βάρος του 61χρονου Άντριου έχει προσφύγει, στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, η Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζιούφρε που τον κατηγορεί ότι την κακοποίησε σεξουαλικά τρεις φορές, όταν ήταν 17 ετών. Υποστηρίζει ότι την παρέδωσε στον πρίγκιπα ο παιδεραστής χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν, που ήταν φίλος του.

Ο Δούκας διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές, όμως έπειτα από μια καταστροφική συνέντευξη που έδωσε το 2019 αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το δημόσιο βίο.

Το τηλεοπτικό κανάλι ITV, επικαλούμενο μια πηγή από το γραφείο του πρίγκιπα, μετέδωσε ότι οι νομικοί σύμβουλοί του δεν αιφνιδιάστηκαν από τη χθεσινή απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου. Σημείωσαν όμως ότι η απόφαση του δικαστή δεν αφορούσε την ουσία της υπόθεσης.

