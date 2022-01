Κόσμος

ΗΠΑ: ο Τζο Μπάιντεν διπλασιάζει τον αριθμό των δωρεάν τεστ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από σχετικό αίτημα θα διανεμηθούν 1 δισεκατομμύριο δωρεάν τεστ.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διπλασιάσει, στο 1 δισεκατομμύριο, τον αριθμό των τεστ που θα διανεμηθούν δωρεάν στους Αμερικανούς, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα από την επόμενη εβδομάδα.

«Σήμερα, δίνω οδηγίες στις ομάδες μου να παράσχουν επιπλέον 500 εκατομμύρια τεστ για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση στο μέλλον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια μιας παρέμβασης στο θέμα της Covid-19 στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε ήδη ανακοινώσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, τη μαζική αγορά τεστ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: 500 εκατομμύρια κιτ διαγνωστικού ελέγχου, που θα διανέμονταν δωρεάν σε όσους θα υπέβαλαν σχετικό αίτημα.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε, επίσης, ότι ο ιστότοπος που θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να παραγγείλουν δωρεάν αυτά τα τεστ, τα οποία θα κάνουν κατ’ οίκον, θα λειτουργήσει από την «επόμενη εβδομάδα».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εργάζεται με τα φαρμακεία για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με τα τεστ, ενώ υπογράμμισε ότι περισσότερα από 20.000 διαγνωστικά κέντρα, για δωρεάν έλεγχο, λειτουργούν την παρούσα στιγμή στην αμερικανική επικράτεια.

Για μία ακόμη φορά, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους συμπατριώτες του να φορούν μάσκα και να εμβολιαστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

#Metoo - Ψωμιάδης: Η απάντησή του για τη δήλωση που προκάλεσε σάλο (βίντεο)

Σχολεία - Οικονόμου: Μόνο δυο τμήματα έκλεισαν σε μια εβδομάδα

Σεμέδο: Τον χτύπησαν με ρόπαλα έξω από το σπίτι του