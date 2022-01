Πολιτισμός

Κορονοϊός - αρνητές: Εκατοντάδες επιθέσεις σε εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία απο έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας, δημοσιοποίηση έκθεση, σύμφωνα με την οποία εκατοιντάδες εκκλησίες βανδαλίστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Εκτός από τις κλοπές και τους γενικότερους βανδαλισμούς, το ενδιαφέρον κινεί πως θρησκευτικοί χώροι δέχτηκαν επιθέσεις από κινήματα αρνητών και αντιεμβολιαστών, λόγω κυρίως των αποφάσεων να είναι εναρμονισμένη η εκκλησία με τα εκάστοτε μέτρα της κυβέρνησης.

Η έκθεση του Τμήματος Θρησκευτικών Ελευθεριών, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία, την περίοδο της πανδημίας, δέχθηκε ταυτόχρονη επίθεση και από τα κινήματα αρνητών και αντιεμβολιαστών αλλά και από τους αντικληρικαλιστές. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, παρά τα όποια προβλήματα, καθυστερήσεις ή επιμέρους δυσαρμονίες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας αποδεικνύοντας για μιαν ακόμα φορά την κρίσιμη θέση που κατέχει στη δημόσια σφαίρα, καθώς εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων» λέει ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής. Και τονίζει: «Στην Ελλάδα, η Ορθόδοξη Εκκλησία και ειδικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος υπήρξαν τα κύρια θύματα της επίθεσης των αρνητών και των αντιεμβολιαστών, ενώ επιχειρήθηκε μεθοδικά η απαξίωση της Συνοδικότητας, ενός δομικού χαρακτηριστικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Τα περιστατικά, που αφορούν στο 2020, κατανέμονται ανά θρήσκευμα ως εξής:

Χριστιανισμός: τριακόσια ογδόντα πέντε (385) περιστατικά πάσης φύσεως (βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ιεροσυλίες, νεκροσυλίες, ληστείες, τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών και λοιπές βεβηλώσεις).

Ειδικότερα:

Τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) περιστατικά αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ήτοι το 92,57% επί του συνόλου, Επτά (7) περιστατικά αφορούν στην Καθολική Εκκλησία, ήτοι το 1,73% επί του συνόλου, Τέσσερα (4) περιστατικά αφορούν στους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς (Γ.Ο.Χ.), ήτοι το 0,99% επί του συνόλου,

Ιουδαϊσμός: δέκα (10) περιστατικά ρατσιστικού/αντισημιτικού χαρακτήρα, ήτοι το 2,48% επί του συνόλου.

Μουσουλμανισμός: εννέα (9) περιστατικά, ήτοι το 2,23% επί του συνόλου.Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά σε βάρος χώρων άλλων θρησκευμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Άκης Τσοχατζόπουλος: “θρίλερ” με θυρίδες στο εξωτερικό αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

“Αυτόχθονες Ιθαγενείς”: ζητούν ποσό -"μαμούθ" από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας!