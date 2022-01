Life

“Η Φάρμα”: νέοι παίκτες από τις 17 Ιανουαρίου (εικόνες)

Γνωρίστε τα τρία πρόσωπα που “εισβάλλουν” στην φάρμα του ΑΝΤ1 για να ανατρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, τρεις νέοι παίκτες «εισβάλλουν» στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Πρόκειται για τους Νάιρα Αλεξοπούλου, Ανίτα Μουτσάι και Μιχάλη Πελεκάνο.

Οι τρεις νέοι παίκτες αυτοπαρουσιάζονται, λίγο πριν φθάσουν στην φάρμα του ΑΝΤ1

ΝΑIΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

"Γεια σας, λέγομαι Νάιρα Αλεξοπούλου, γεννήθηκα στην Αρμενία, στη φάρμα των παππούδων μου και έχω τεράστια αγάπη για τη γη και τα ζώα! Από μικρή, όμως, ήρθα στην Ελλάδα.

Προέρχομαι από μουσική οικογένεια με πατέρα δεξιοτέχνη στο βιολί και μητέρα τραγουδίστρια. Η μεγάλη μου αγάπη είναι το πιάνο με το οποίο ασχολήθηκα από πολύ μικρή ηλικία (5 χρονών).

Ασχολούμαι με το τραγούδι επαγγελματικά αρκετά χρόνια και «ανήκω» στο δυναμικό της Heaven Music.

Έχω συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως: Βασίλης Καρράς, Λευτέρης Πανταζής, Στέλιος Ρόκκος, Χρήστος Χολίδης κ.α.

Σαν χαρακτήρας είμαι δυναμική και ευαίσθητη, και μου αρέσει να θέτω στον εαυτό μου νέες προκλήσεις για να ξεπερνάω κάθε φορά τα όριά μου και, με αυτό τον τρόπο, να ανακαλύπτω εμένα!!! Γι’ αυτό ήρθα στη "ΦΑΡΜΑ"».

ΑΝΙΤΑ ΜΟΥΤΣΑΪ

"Γειά σας, ονομάζομαι Ανίτα Μουτσάι και κατάγομαι από την Αλβανία.

Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 12 χρονών. Από μικρή έχω μάθει στη σκληρή δουλειά, δεν με τρομάζουν οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφάσισα να μπω στη «Φάρμα».

Αγαπώ τη φύση και τα ζώα γιατί μεγάλωσα σε επαρχία.

Είμαι μασέζ και εργάζομαι και ως barwoman. Η μεγάλη αδυναμία μου είναι ο μπαμπάς μου και εύχομαι με τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι να τον κάνω για ακόμη μια φορά υπερήφανο".

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

"Το όνομά μου είναι Μιχάλης Πελεκάνος και γεννήθηκα στις 25 Μαΐου, το 1981. Από μικρός ήθελα να γίνω καλαθοσφαιριστής και τα κατάφερα. Έχω ύψος 1,98 και είμαι ο ψηλότερος παίκτης που έχει μπει στη «ΦΑΡΜΑ», μέχρι σήμερα, και έχω το μεγαλύτερο νούμερο παπούτσι (49,5) που θα πατήσει τον αγρό.

Ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, έχω περάσει από γήπεδα σε όλο τον κόσμο, με κορυφαίες στιγμές τη συμμετοχή μου στην Εθνική Ανδρών στο Eurobasket της Ισπανίας το 2007 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008. Ξεκίνησα τα μπασκετικά μου βήματα στον ΓΣ Περιστερίου, και συνέχισα τη διαδρομή μου στην ΑΕΚ, στον Πανελλήνιο, στο Μαρούσι, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στον Ολυμπιακό και τον Άρη.

Υπήρξα κυπελλούχος Ελλάδος το 2011 και πρωταθλητής το 2012 με την ομάδα του Ολυμπιακού, όπου άγγιξα το όνειρό μου, καθώς την ίδια χρονιά κατέκτησα την Ευρωλίγκα. Το 2015, κατέκτησα το πρωτάθλημα Ρουμανίας αγωνιζόμενος στην Πλοiέστι. Μεγάλος σταθμός στη ζωή μου, ήταν η μεταγραφή μου στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σήμερα, ζω μαζί με τη σύζυγό μου, Ευαγγελία στη Νέα Κίο, σε μια κωμόπολη ανάμεσα στο ιστορικό Άργος και το γραφικό Ναύπλιο, ενώ αγωνίζομαι στην ομάδα της Ερμιόνης και είμαι general manager στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Δαναού Άργους.

Η μεγάλη αγάπη της ζωής μου είναι τα παιδιά μου: Νικόλας, Έλενα, Εφραιμία.

Το πάθος μου για το μπάσκετ δε σταματά έως και σήμερα. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω πρότυπες ακαδημίες στην επαρχία. Έναυσμα μου δίνει η μικρή μου κόρη, Εφραιμία, και χάρη σε αυτή θα ήθελα στις ακαδημίες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και παιδιά με ιδιαιτερότητες.

Συχνά, με χαρακτηρίζουν ως ήρεμη δύναμη. Τα χρόνια εμπειρίας στον αθλητισμό με έχουν βοηθήσει να προσαρμόζομαι εύκολα σε νέα περιβάλλοντα, να συμβιώνω με διαφορετικούς ανθρώπους και να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου.

Καλή επιτυχία σε όλους του «συμπαίκτες» μου! Let the game begin!".

