Βούλα: Θανατηφόρο τροχαίο με Ferrari (εικόνες)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτήν τη φορά στη Βούλα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στη Βούλα, στην περιοχή Πηγαδάκια.

Το τροχαίο έλαβε χώρα επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 175 και ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος σκοτώθηκε ακαριαία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο περίπου 45 ετών άνδρας είχε αγοράσει σήμερα το αυτοκίνητο και συνοδηγός του ήταν η σύζυγός του, η οποία τραυματίστηκε σε σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου, κάτω από άγνωστες συνθήκες και συνεθλίβη στο διαχωριστικό διάζωμα, ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική.

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι υπό διερεύνηση.

Εικόνες: facebook/ To Forum των 38Β

