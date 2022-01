Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: 4η δόση εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες

Ξεκινά ο εμβολιασμός των πολύ ευπαθών ομάδων με την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Η Ισπανία έδωσε το πράσινο φως της σε μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά της covid σε ανθρώπους που ανήκουν σε ορισμένες πολύ ευπαθείς ομάδες, όπως τους ανοσοκατεσταλμένους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές, εν μέσω του κύματος της παραλλαγής Όμικρον.

Η απόφαση αυτή αφορά ορισμένους καρκινοπαθείς, τους μεταμοσχευμένους ασθενείς, σε αιμοδιάλυση ή εκείνους που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας επισημαίνοντας πως αυτή η αναμνηστική δόση θα χορηγείται πέντε μήνες μετά την τρίτη δόση τους.

Για τον γενικό πληθυσμό, η τρίτη δόση του εμβολίου θα είναι προσβάσιμη από τα 18 έτη και όχι στα 40 έτη, όπως συμβαίνει τώρα και αυτή η δόση θα μπορεί να χορηγείται πέντε μήνες μετά την τελευταία δόση και όχι έξι μήνες, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Με το 90,5% του πληθυσμού της άνω των 12 ετών να έχει εμβολιαστεί πλήρως, η Ισπανία είναι μία από τις πρωταθλήτριες στον εμβολιασμό παγκοσμίως.

Συνολικά, το 38,5% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 5 και 11 ετών έχει επίσης λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Η χώρα έχει καταγράψει 7,7 εκατομμύρια κρούσματα και μετρά 90.508 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.

