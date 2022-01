Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “μάχες” και εκπλήξεις! (εικόνες)

Αναπάντεχες είναι οι εξελίξεις για πολλούς από τους ήρωες, στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια, την Δευτέρα και την Τρίτη στις 22:15, που θα καθηλώσουν….

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 55

Η Ελένη επισκέπτεται τον Ζάχο και αυτή η συνάντηση θα τη φέρει σε σύγκρουση με τον Λάμπρο. Η Δρόσω ζητάει απ’ τον Κωνσταντή να ματαιώσουν τον γάμο τους. Θα καταφέρει η σχέση τους να ξεπεράσει τον καινούριο σκόπελο; Η Ασημίνα παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Ο Νέστορας αναλαμβάνει να φέρει τον Θανασάκη στο δικό του σπίτι, προκειμένου να τον έχουν από κοντά. Η Μάρω προχωράει σε μια αποκάλυψη που θα συγκλονίσει την Ελένη, την ίδια στιγμή που ο Παναγιώτης ανακαλύπτει τον άνθρωπο που τον χτύπησε την ημέρα της διαμαρτυρίας. Οι οικονομικές ατασθαλίες του Ακύλα οδηγούν τον Δούκα έξω απ’ την επένδυση του αεροδρομίου. Η κίνηση αυτή θα βγάλει στην επιφάνεια τον επικίνδυνο εαυτό του Μεγαρίτη κι ο πόλεμος μεταξύ των ανδρών, μόλις ξεκινά.

Τρίτη 18 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 56

Με τον ερχομό του νέου έτους, γίνονται τα εγκαίνια του στρατιωτικού αεροδρομίου. Ο Ακύλας απειλεί ανοιχτά τον Δούκα και τη Μυρσίνη και εκείνοι με τη σειρά τους θα πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι η απάντησή τους. Ο Παναγιώτης κατηγορεί ευθέως τον Θανασάκη πως είναι εκείνος που τον χτύπησε και ζητά από τον Άγγελο να το ερευνήσει. Η Ασημίνα έχει μια δυσάρεστη συνάντηση στο σπίτι του Νικηφόρου με τη Ρένα που είναι αποφασισμένη να τον διεκδικήσει. Η Δρόσω δέχεται την επίσκεψη ενός σκηνοθέτη που της κάνει μια απρόσμενη πρόταση. Ο Λάμπρος, καταρρακωμένος από την απάντηση του Υπουργείου, αναζητά μια άλλη διέξοδο, ενώ ο Ζάχος κλείνει μια μεγάλη συμφωνία για την Ελένη. Ο Λευτέρης έρχεται με άδεια και η Ζωή διαπιστώνει πως δεν είναι πια ο ίδιος…

Τον ρόλο του σκηνοθέτη Δάκη Βασιλείου, ενσαρκώνει ο Σόλων Τσούνης.

