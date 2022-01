Πολιτική

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, για την Οικονομία, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στα ζητήματα της πανδημίας, της Οικονομίας, των εθνικών θεμάτων, αλλά των εκλογών και των πολιτικών συνεργασιών εστιάστηκε η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 κα τον δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω".

Αναφερόμενος στην πανδημία, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την παραλλαγή Όμικρον, ενώ επανέλαβε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή το lockdown αποκλείεται.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας. Παραμένοντας στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία 80.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2022.

Η μεγάλη είδηση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ήταν ότι από την 1η Μαΐου θα δοθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, να βγει και να πει δημόσια αν θεωρεί ότι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί χειραγωγούνται από την Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Πρωθυπουργού

