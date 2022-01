Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Διούδης: Αρνητική απάντηση στη Λέγκια Βαρσοβίας

Το «τριφύλλι» επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των Πολωνών για τον διεθνή τερματοφύλακα. Γιατί απέρριψαν την πρόταση.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τοποθέτησή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επιβεβαίωσε την κρούση της Λέγκια Βαρσοβίας για τον Σωκράτη Διούδη, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η πρόταση της περσινής πρωταθλήτριας Πολωνίας, απορρίφθηκε προ τριών ημερών, καθότι δεν περιελάμβανε οικονομικά ανταλλάγματα για τους «πράσινους».

Όπως υπογράμμιζαν από το «τριφύλλι» αντίστοιχα αρνητική απάντηση είχε δοθεί προ εβδομάδων και προς την Αλ Αχλί του Κατάρ για τον Μαουρίσιο, συμπληρώνοντας πως δεν τίθεται θέμα να μείνει ελεύθερος διεθνής παίκτης της ομάδας, με συμβόλαιο σε ισχύ (έως το καλοκαίρι του 2023), δίχως κανένα οικονομικό αντάλλαγμα.

