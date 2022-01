Κόσμος

Αυστραλία – καύσωνας: Το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από τους 50 βαθμούς Κελσίου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία. Τι λένε οι ειδικοί.

Ο υδράργυρος έφθασε χθες Πέμπτη σε θερμοκρασία-ρεκόρ 50,7° Κελσίου σε απομακρυσμένη πόλη στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ανακοίνωσε η πολιτειακή μετεωρολογική υπηρεσία.

Τέτοιου είδους θερμοκρασίες μπορεί πλέον να καταγράφονται πιο συχνά, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προειδοποίησε το Αυστραλιανό Συμβούλιο για το Κλίμα.

«Νέο ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Αυστραλία και εθνικό ρεκόρ!», ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της πολιτείας μέσω Twitter (@BOM_WA).

Η παραθαλάσσια πόλη «Όνσλαου κατέγραψε θερμοκρασία άνευ προηγουμένου: 50,7° Κελσίου, ρεκόρ στη Δυτική Αυστραλία και την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί σε ολόκληρη την Αυστραλία εδώ και 62 χρόνια».

Τη 2η Ιανουαρίου 1960, είχε καταγραφεί επίσης θερμοκρασία 50,7° Κελσίου στο αεροδρόμιο της πόλης Ούντναντατα στη Νότια Αυστραλία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο διευθυντής του συμβουλίου για το κλίμα, ο Μάρτιν Ράις, τόνισε πως το ρεκόρ εγγράφεται στη μακροπρόθεσμη τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη «καταστροφικές, θανατηφόρες συνέπειες» στην Αυστραλία.

«Τα κύματα καύσωνα σκοτώνουν σιωπηλά στην Αυστραλία, προκαλούν περισσότερους θανάτους από κάθε άλλο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο», επέμεινε.

Η Αυστραλία βιώνει ένα καλοκαίρι του νότιου ημισφαιρίου που σημαδεύεται από τις μεγάλες πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα και τις φονικές πλημμύρες στο ανατολικό της.

Σύμφωνα με τον κ. Ράις, εάν δεν υπάρξει δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι καύσωνες αυτοί μπορεί να γίνουν πολύ συχνοί.

«Στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, περί το 2030, θα έχουμε καλοκαιρινές ημέρες με 50 βαθμούς Κελσίου», προειδοποίησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βουλή: τα κρούσματα και οι ανεμβολίαστοι βουλευτές

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο