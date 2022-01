Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα βρυχάται…. στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις για τις πυραυλικές δοκιμές και ο Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με αντίποινα.

Η Βόρεια Κορέα υπερασπίστηκε τις πυραυλικές δοκιμές της επικαλούμενη το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προχωρούν σε εσκεμμένη κλιμάκωση επιβάλλοντας νέες κυρώσεις, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το KCNA, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών.

Η πρόσφατη ανάπτυξη «όπλου νέου τύπου» εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Βόρειας Κορέας να εκσυγχρονίσει την εθνική της άμυνα και δεν έχει στόχο κάποια συγκεκριμένη χώρα, ούτε βλάπτει την ασφάλεια των γειτόνων της, υποστήριξε εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από το KCNA.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε την Τετάρτη τις πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Βόρειας Κορέας εξαιτίας του προγράμματος εξοπλισμών της Πιονγκγιάνγκ, έπειτα από σειρά βορειοκορεατικών εκτοξεύσεων πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων δύο από την περασμένη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα υποστήριξε ότι επρόκειτο για «υπερηχητικούς πυραύλους», που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της.

Οι αμερικανικές κυρώσεις δείχνουν πως παρότι η Ουάσιγκτον μιλά για διπλωματία και διάλογο, «συνεχίζει την πολιτική με στόχο την απομόνωση και τον στραγγαλισμό» της Βόρειας Κορέας, τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οι αμερικανικές κατηγορίες σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ για την άσκηση του δικαιώματός της στην νόμιμη άμυνα, υπογραμμίζεται, «αποτελούν καταφανέστατη πρόκληση και λογική γκάνγκστερ».

Ο εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε – χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες – ότι θα υπάρξει «σθεναρή αντίδραση» εάν οι ΗΠΑ υιοθετήσουν συγκρουσιακή στάση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βουλή: τα κρούσματα και οι ανεμβολίαστοι βουλευτές

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο