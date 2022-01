Κοινωνία

Σκόπελος: Σε μοναχό ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο λιμάνι

Τέλος στο θρίλερ με πτώμα που ξεβράστηκε στο λιμάνι. Ανήκει στον αγνοούμενο μοναχό του Αγίου Όρους.

Στον 58χρονο μοναχό, που αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου, όταν είχε πάει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις 11/01/2022 σε παραλία της Σκοπέλου. Η σορός είχε μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας και αναγνωρίστηκε από τον αδερφό του.

Ο 58χρονος μοναχός είχε μεταβεί πρωινές ώρες της 20-12-21 στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Αγίου Όρους για διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και έκτοτε αγνοείται. Σημειώνεται ότι η λέμβος του άτυχου μοναχού είχε εντοπιστεί χωρίς τον ίδιο μετά από έρευνες των λιμενικών Αρχών στον λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους.

