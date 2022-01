Κοινωνία

Καιρός: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρση του απαγορευτικού απόπλου, κανονικά τα δρομολόγια.

Κανονικά διεξάγονται από το πρωί τα δρομολόγια των πλοίων, από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Τι καιρός θα κάνει σήμερα Παρασκευή

Για την Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 7 με 8 και στην υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βουλή: τα κρούσματα και οι ανεμβολίαστοι βουλευτές

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο