Αθλητικά

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του ανεμβολίαστου Τζόκοβιτς και προχωρούν στην απέλασή του.

O υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας Αλεξ Χοκ ανέτρεψε σήμερα την απόφαση του Δικαστηρίου της Μελβούρνης και αποφάσισε την ακύρωση της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Κατά συνέπεια, ο «Νόλε» δεν θα λάβει μέρος στο Australian Open, που αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου στην Μελβούρνη και θα χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 21ο Grand Slam της καριέρας του, σημειώνοντας σχετικό ρεκόρ, δεδομένου ότι μετρούν από 20 κατακτήσεις κορυφαίων τουρνουά, μαζί με τον Ισπανό, Ράφα Ναδάλ και τον Ελβετό, Ρότζερ Φέντερερ.

Την ίδια ώρα οι δικηγόροι του Νο1 τενίστα στον κόσμο ετοιμάζονται να καταθέσουν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης.

Η απόφαση για την ακύρωση της βίζας και άρα την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία ανακοινώθηκε μια μέρα μετά την κλήρωση για τον πρώτο γύρο του Australian Open, στην οποία συμμετείχε κανονικά ο Σέρβος.

#BREAKING Australia cancels Djokovic visa for second time: immigration minister pic.twitter.com/k57FEziD6f — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2022

Η δήλωση του Άλεξ Χοκ αναφέρει: « Σήμερα άσκησα την εξουσία μου σύμφωνα με το άρθρο 133Γ(3) του νόμου περί μετανάστευσης για να ακυρώσω τη βίζα που κατείχε ο κύριος Νόβακ Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και καλής τάξης, με τη βάση ότι ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να το πράξω.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε τις εντολές του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού και Οικογενειακού Δικαστηρίου στις 10 Ιανουαρίου 2022, ακυρώνοντας μια προηγούμενη απόφαση ακύρωσης για λόγους διαδικαστικής δικαιοσύνης.

Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη και ο κ. Τζόκοβιτς. Η κυβέρνηση Μόρισον είναι σταθερά δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία κορονοϊού».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη