Πλεύρης: Ποιοι ανεμβολίαστοι άνω των 60 δε θα πληρώσουν πρόστιμο

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για την πορεία της πανδημίας. Πόσα θετικά self test δηλώθηκαν χθες από μαθητές.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην πορεία της πανδημίας λέγοντας πως η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια σταθερή μείωση των κρουσμάτων παρά το γεγονός ότι περιμέναμε την κορύφωση λίγο αργότερα, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε καθώς τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης ενώ η αναλογία των κρουσμάτων με την παραλλαγή Όμικρον είναι 9 προς 1 σε σχέση με την παραλλαγή Δέλτα, η εικόνα στις νοσηλείες είναι διαφορετική και είναι μοιρασμένες.

Σε ότι αφορά τα self test που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη από μαθητές, δηλώθηκαν περίπου 6.500 θετικά, αριθμός που μπορεί βέβαια να μεγαλώσει σήμερα το πρωί, αλλά σε κάθε περίπτωση μικρότερος από αυτόν της περασμένης Δευτέρας στο άνοιγμα των σχολείων.

Σε ότι αφορά την οδηγία που έχει δοθεί και επιτρέπει στους νοσήσαντες να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την πέμπτη ημέρα από την νόσηση αν δεν έχουν συμπτώματα ακόμη και χωρίς αρνητικό τεστ, ο κ. Πλεύρης είπε ότι είναι καθαρά επιστημονικό θέμα κι αυτό προτείνουν οι ειδικοί. Εξήγησε δε πως όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μηδαμινός ή έστω πολύ μικρός.

Σε ότι αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολίου για τους άνω των 60, ο Υπουργός Υγείας έκρινε πως το μέτρο είχε αποτελεσματικότητα, καθώς από τους 550.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας οι μισοί περίπου έχουν πλέον εμβολιαστεί. Σε ότι αφορά το πρόστιμο των 50 ευρώ που θα βεβαιωθεί από την επόμενη Δευτέρα για τον μισό Ιανουάριο, είπε ότι θα κληθούν να το πληρώσουν και όσοι ναι μεν έχουν κλείσει ραντεβού αλλά δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη.

Αυτοί που δεν θα πληρώσουν το πρόστιμο είναι όσοι έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν κατ΄ οίκον αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμη και όσοι έχουν υποβάλλει ένσταση και τελικά θα δικαιωθούν.

Τέλος και μεταξύ άλλων, σε ότι αφορά την αγωγή που κατέθεσε κατά την απεργίας των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης, είπε ότι ήταν απαραίτητο να το κάνει γιατί η απεργία προκηρύχθηκε χωρίς να οριστεί προσωπικό ασφαλείας κι αυτό σημαίνει ότι παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις θα μπορούσε ένα παιδάκι να πάει για να εμβολιαστεί και στο τέλος να μην εμβολιαζόταν.

