Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο έκανε triple double στον θρίαμβο των Μπακς επί των Ουόριορς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak έφτασε τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα των triple double! Τα «ελάφια» προηγήθηκαν μέχρι και με 39 πόντους των «πολεμιστών».

Το Μιλγουόκι προηγήθηκε ακόμη και με 39 πόντους (77-38) των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για να φτάσει τελικά άνετα στη νίκη με 118-99 με το 28ο triple double της καριέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ισοφάρισε τον Μάικλ Τζόρνταν (18η θέση) στη σχετική λίστα των παικτών με τα περισσότερα triple double στην Ιστορία της λίγκας. Με αυτήν την νίκη, τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 27-17 ενώ οι Ουόριορς «έπεσαν» στο 30-11.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (11/15 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/12 βολές), 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 3 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Κρις Μίντλετον με 23 πόντους (5/7 τρίποντα) και Μπόμπι Πόρτις με 20 πόντους (4/7 τρίποντα). Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε 5 λεπτά και είχε 2 πόντους (1/1 δίποντο) και 1 μπλοκ.

Για τους «πολεμιστές» ο Άντριου Γουίγκινς είχε 16 πόντους, ο Στεφ Κάρι είχε 12 πόντους (4/11 σουτ) και ο Κέι Τόμπσον 11 πόντους (3/11 σουτ).

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του