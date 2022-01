Πολιτική

Πειραιάς: Φαγητό σε άστεγους μοίρασε η Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Κοντά σε αδύναμους και άστεγους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες λόγω της βαρυχειμωνιάς, βρέθηκε χθες το βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον γγ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη.

Μαζί με εθελοντές από τους Γιατρούς του Κόσμου και το «Δείπνο Αγάπης», η κ. Σακελλαροπούλου συμμετείχε στη διανομή φαγητού σε άστεγους στην Πύλη Ε7-Ε9 του Λιμένος Πειραιώς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται κοντά σε συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια, καθώς και την παραμονή των Χριστουγέννων είχε συμμετάσχει στην ίδια δράση στο λιμάνι του Πειραιά και είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει, όπως έκανε χθες, σε μία από τις πιο κρύες νύχτες του χειμώνα.

Πολλοί από τους άστεγους την αναγνώρισαν και έσπευσαν να συνομιλήσουν μαζί της, λέγοντας ότι ξαφνιάστηκαν ευχάριστα που την είδαν για δεύτερη φορά ανάμεσά τους μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Μάλιστα, ένας εξ αυτών ανέφερε χαριτολογώντας «η παρουσία σας μπορεί να μας γίνει συνήθεια», ευχαριστώντας την, παράλληλα, για τη στήριξή της.

Οι μερίδες φαγητού που διανεμήθηκαν ετοιμάστηκαν από τον σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Βασίλη Μπέκα.

