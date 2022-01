Κοινωνία

Κατάληψη στην ΑΣΟΕΕ

Οι φοιτητές ζητούν μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση καθηγητή που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη.

Σε κατάληψη προχώρησαν οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΟΠΑ), ύστερα από γενική συνέλευση που πραγματοποίησε χθες ο φοιτητικός σύλλογος της ΑΣΟΕΕ "Σωτήρης Πέτρουλας" με αφορμή τις καταγγελίες σε βάρος καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για οικονομικές και άλλες υποθέσεις.

Οι φοιτητές ζητούν ο συγκεκριμένος καθηγητής να απομακρυνθεί και η υπόθεση να διερευνηθεί άμεσα από τη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους. «Να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Συγκλήτου από τη συνεδρίαση που αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα και να παραιτηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συγκάλυψη, και ο πρύτανης, Δημήτρης Μπουραντώνης», αναφέρουν, ζητώντας «η ιδιότητα του καθηγητή να είναι ασυμβίβαστη με την επιχειρηματική δραστηριότητα».

Μεταξύ άλλων, διεκδικούν δωρεάν επαναλαμβανόμενα rapid test για όλους τους φοιτητές, μέτρα προστασίας της υγείας των φοιτητών, ισότιμης πρόσβασης στην επερχόμενη εξεταστική, ενώ απορρίπτουν την προοπτική πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Για την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στην Πρυτανεία στις 13:00 και διοργανώνουν κεντρικό συλλαλητήριο την επόμενη εβδομάδα μαζί με τους υπόλοιπους Φοιτητικούς Συλλόγους της Αθήνας.

