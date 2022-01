Κοινωνία

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πολικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές

Το θερμόμετρο έπεσε και χαμηλότερα από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ ισχυρός παγετός εκδηλώθηκε κατά τόπους στα ηπειρωτικά της χώρας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν ο ανέφελος ουρανός και η χιονοκάλυψη που υπάρχει σε αρκετές περιοχές μετά την κακοκαιρία Διομήδης.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες έπεσαν κάτω και από τους -15 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά: Μαυρολιθάρι Φωκίδας -15,7, Άγιος Δημήτριος Πιερίας -13,7, Φλώρινα -12,8, Περτούλι -12, Νέος Καύκασος Φλώρινας -11,9 και Βλάστη Κοζάνης -11,4 βαθμοί.

