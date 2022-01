Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα φάρμακα συστήνει ο ΠΟΥ σε ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι τα baricitinib and sotrovimab που προστίθενται στο θεραπευτικό «οπλοστάσιο» κατά της Covid-19, για ποιες περιπτώσεις ασθενών προτείνονται

Διεθνής ομάδα ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει δύο νέα φάρμακα να προστεθούν στο θεραπευτικό "οπλοστάσιο" κατά της Covid-19. Πρόκειται για το φάρμακο baricitinib (έναν αναστολέα κινασών JAK που χρησιμοποιείται επίσης κατά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας) και το μονοκλωνικό αντίσωμα sotrovimab.

Για το πρώτο φάρμακο δίνεται ισχυρή σύσταση να χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή, σε ασθενείς με βαριά ή απειλητική για τη ζωή Covid-19. Η σύσταση γίνεται μετά από ενδιάμεσης βεβαιότητας στοιχεία ότι το baricitinib βελτιώνει την πιθανότητα επιβίωσης και μειώνει την ανάγκη για διασωλήνωση τών ασθενών, χωρίς αύξηση στις παρατηρούμενες παρενέργειες.

Οι ειδικοί του ΠΟΥ (WHO Guideline Development Group) επισημαίνουν ότι το φάρμακο έχει παρόμοια αποτελέσματα με άλλα αντι-αρθριτικά φάρμακα, τους αναστολείς της ιντερλευκίνης-6 (IL-6). Συνεπώς όταν είναι διαθέσιμα και τα δύο είδη φαρμάκων, οι γιατροί μπορούν να επιλέγουν όποιο κρίνουν ανάλογα με το κόστος, τη διαθεσιμότητα και την κλινική εμπειρία τους, αλλά δεν συστήνεται η ταυτόχρονη χορήγηση και των δύο φαρμάκων.

Οι ειδικοί δεν συνιστούν επίσης τη χρήση δύο άλλων αναστολέων JAK (των ruxolitinib και tofacitinib) σε ασθενείς με σοβαρή ή κρίσιμη Covid-19, λόγω των έως τώρα ανεπαρκών ενδείξεων από κλινικές μελέτες ότι αυτά τα φάρμακα αποφέρουν οποιοδήποτε όφελος, ενώ το δεύτερο μπορεί να προκαλεί και αυξημένες παρενέργειες.

Αναφορικά με το μονοκλωνικό αντίσωμα sotrovimab, ο ΠΟΥ συνιστά τη χρήση του σε ασθενείς με μη σοβαρή Covid-19, όμως μόνο σε όσους κινδυνεύουν περισσότερο να εισαχθούν σε νοσοκομείο, καθώς τα οφέλη του φαρμάκου φαίνονται μικρά για όσους έχουν χαμηλό κίνδυνο νοσηλείας. Παρόμοια σύσταση ο ΠΟΥ είχε κάνει για το "κοκτέιλ" μονοκλωνικών αντισωμάτων casirivimab-indevimab. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα που να δείχνουν προτίμηση υπέρ της μιας θεραπείας σε σχέση με την άλλη, ενώ αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά της παραλλαγής Όμικρον είναι ακόμη αβέβαιη.

Επίσης, η επιτροπή ειδικών του ΠΟΥ συνεχίζει να τάσσεται κατά της χρήσης πλάσματος αίματος από αναρρώσαντες, της ιβερμεκτίνης και της υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς με Covid-19, άσχετα με τη σοβαρότητα της νόσου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Τρία νέα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη