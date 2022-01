Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Φθιώτιδα: Πέθανε 14χρονος

Τραγωδία με 14χρονο από τη Φθιώτιδα που έφυγε νικημένος από τον κορονοϊό.

Ένα ακόμη παιδί, θύμα της πανδημίας μετρά η Φθιώτιδα.

Πρόκειται για 14χρονο αγόρι ΑμεΑ, από περιοχή της ανατολικής Φθιώτιδας, το οποίο νόσησε σοβαρά από την covid-19 και κατέληξε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο μικρός διακομίστηκε το πρωί της Τρίτης (11/1) στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, μαζί με τους γονείς του που είναι ανεμβολίαστοι και επίσης νοσούν από τον ιό.

Διαπιστώθηκε ότι νοσούσε βαριά και το ίδιο απόγευμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων. Δυστυχώς ο οργανισμός του δεν άντεξε και κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όλη τη Φθιώτιδα.

Η Φθιώτιδα, που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα σε αυτό το 4ο ουσιαστικά κύμα με τη μετάλλαξη «Δέλτα» η οποία σάρωσε την περιοχή και δυστυχώς ανάμεσα στα δεκάδες θύματα είναι και δύο 14χρονα παιδιά.

Πηγή: lamiareport.gr

