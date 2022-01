Life

“Το Πρωινό” - Ντέπυ Γκολεμά: Αποκάλυψε τη μεγαλύτερη τηλεοπτική κόντρα (βίντεο)

Μία συνέντευξη εφ όλης της ύλης έδωσε η γνωστή τηλεκριτικός Ντέπυ Γκολεμά στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μίλησε για τις πιο διάσημες τηλεοτπικές κόντρες, για αγωγές που έχει δεχτεί λόγω της κριτικής που έχει ασκήσει αλλά και για τα πρόσωπα και τα προγράμματα που απολαμβάνει να παρακολουθεί, αλλά και για εκείνα που όπως λέει δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

"Η πιο σκληρή διαμάχη ήταν με την Άννα Δρούζα και η άλλη κόντρα ήταν με το Νίκο Μαστοράκη. Μου ζητούσε 100.000 ευρώ, είχε όμως δίκιο ήμουν σκληρή".

Ενώ αποκάλυψε και τη μεγαλύτερη τηλεοπτική κόντρα ΄"παρότι δεν έχει βγει στο μέγεθος της προς τα έξω, η πιο μεγάλη τηλεοπτική κόντρα είναι μεταξύ Ελένης Μενεγάκη και Ρούλας Κορομηλά" .

Για τα προγράμματα αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση "μερικές εκπομπές δεν υπάρχει λόγος να είναι στην τηλεόραση, ο ανταγωνισμός των καναλιών είναι τεράστιος".

