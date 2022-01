Κοινωνία

Τροχαίο με Ferrari στη Βούλα: Η πρώτη εκτίμηση της Τροχαίας

Νεκρός ο Τζώρτζης Μονογυιός σε τροχαίο στην παραλιακή. Η κατάσταση της συζύγού του που σώθηκε από θαύμα από το φλεγόμενο super car. Το χρονικό του φρικιαστικού δυστυχήματος.

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης με τη Ferrari στο οποίο σκοτώθηκε οΤζώρτζης Μονογυιός αδελφός της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Μονογυιού.

Την ίδια ώρα, τη δική της μάχη δίνει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας η σύζυγος του θύματος, Αθηνά Κοντοπάνου. Η γυναίκα, η οποία είναι και μητέρα δύο παιδιών, νοσηλεύεται με εγκαύματα και κατάγματα στα πόδια και στον κορμό, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αναμένεται να χειρουργηθεί σήμερα.

Το χρονικό του τροχαίου δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 175, όταν ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες- ο 42χρονος Τζώρτζης Μονογυιός προσπάθησε να αποφύγει έναν πεζό με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο και πήρε φωτιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στη Ferrari ήταν και η σύζυγός του 42χρονου επιχειρηματία, Αθηνά Κοντοπάνου η οποία εκτινάχθηκε από το παράθυρο μετά την σφοδρή σύγκρουση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από την Ferrari ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου το οποίο είδε την σύγκρουση και επιχείρησε να απεγκλωβίσει τον άτυχο οδηγό. Η προσπάθειά του ήταν όμως μάταιη καθώς το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα

«Η πρώτη εικόνα που έχουμε δείχνει ότι δεν εμπλέκεται άλλο αυτοκίνητο στο χθεσινό δυστύχημα στη Βούλα, όπου έχασε τη ζωή του ο οδηγός και τραυματίστηκε η σύζυγός του. Συγκεντρώνουμε βίντεο από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας της περιοχής, ενώ έχουμε αναθέσει σε ειδικό πραματογνώμονα να συντάξει πόρισμα». Αυτά τονίζουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της Τροχαίας για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, όπου το πολυτελές όχημα των 800 ίππων, που οδηγούσε 45χρονος, έφυγε ξαφνικά από την πορεία του, έπεσε πάνω σε δένδρο και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγός.

Ηταν η πρώτη του βόλτα με τη Ferrari

Όπως έγινε γνωστό, αυτή ήταν η πρώτη βόλτα που έκανε με το πολυτελές αυτοκίνητο ο άτυχος οδηγός, η σορός του οποίου βρίσκεται στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Σημειώνεται ότι προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Ελληνικού.

Το τροχαίο μου θυμίζει το τροχαίο του Madclip

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο εμπειρογνώμονας Κωνσταντίνος Μαδιάς και αναφερόμενος στο τροχαίο αυτό δυστύχημα "το τροχαίο μου θυμίζει το τροχαίο του Madclip, η εκτροπή είναι πανομοιότυπη".

Και συμπλήρωσε σχετικά με τις συνθήκες της πρόσκρουσης "μάλλον με τον οπίσθιο δεξιό τροχό χτύπησε, εξετράπη και πήρε φωτιά".

Ενώ για τα αίτια θανάτου του οδηγού δήλωσε "θα διερευνηθεί αν τα αίτια θανάτου είναι από την πρόσκρουση ή από τη φωτιά, δεν είναι σίγουρο εάν άνοιξαν οι αερόσακοι" ενώ τόνισε τη σημασία της επιφάνειας προσκρουσης "η πρόσκρουση σε μικρές επιφάνειες στρεβλώνει το ζωτικό χώρο της καμπίνας ακόμα και με 60 χλμ να πηγαίνει ο οδηγός".

Στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης - εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και είπε τα εξής "η συμπεριφορά μας σκοτώνει" ενώ για τον αν ευθύνεται το supercar για το δυστύχημα "όλα τα αυτοκίνητα μικρής υποδύναμης σκοτώνουν καθημερινά, δεν θέλει πάνω από 30 - 40χλμ για να βρεθέι κανείς τετραπληγικός".