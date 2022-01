Κόσμος

Σεισμός στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ινδονησία. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της νήσου Ιάβα, στην Ινδονησία, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία BMGK.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό ανοικτά της επαρχίας Μπάντεν δεν έχει την δυναμικότητα για να προκαλέσει τσουνάμι, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, όπου οι άνθρωποι έτρεξαν να βγουν από τα κτίρια, σύμφωνα με μαρτυρίες.

