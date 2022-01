Πολιτική

Δίκη Μάνδρα - Απολογία Δούρου: Σώνει και καλά να θυσιαστεί κάποιος σαν άλλη Ιφιγένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογείται η πρώην περιφέρειαρχης Αττικής, για την τραγωδία που κόστιζε τη ζωή σε 25 ανθρώπους.

«Στέκομαι μπροστά σας για ευθύνες που δεν μου αναλογούν. Η θεομηνία στη Μάνδρα ήταν μία πρωτοφανής καταστροφή, μία τραγωδία που μας συγκλόνισε όλους», ανέφερε στην έναρξη της απολογίας της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Η κ. Δούρου άνοιξε με την απολογία της, που έχει ξεκινήσει από το πρωί, τον κύκλο των εξηγήσεων που καλούνται να δώσουν στο δικαστήριο για τη φονική πλημμύρα της Μάνδρας οι συνολικά 21 κατηγορούμενοι.

Τα τότε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών του Δημοσίου δικάζονται για πράξεις και παραλείψεις τους, οι οποίες -κατά τη Δικαιοσύνη- επέδρασαν καταλυτικά στο τραγικό αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Δυτική Αττική τον Νοέμβριο του 2017.

Η πρώτη από τους κατηγορούμενους που απολογείται για την καταστροφή που κόστισε τη ζωή 25 ανθρώπων είπε στους δικαστές ότι αναλαμβάνει την πολιτική αλλά όχι την ποινική ευθύνη για την πλημμύρα που έπληξε την Μάνδρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2017: «Το να αναζητείς ευθύνη άλλων στον περιφερειάρχη παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας και της νομιμότητας, ωστόσο θα αναφερθώ στην κατηγορία μία προς μία γιατί θέλω να τις αντικρούσω μία προς μία. Παρ' όλο που δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, στέκομαι απέναντί σας έχοντας αναλάβει την πολιτική ευθύνη του περιφερειάρχη, ουδέποτε ανθίσταμαι σε αυτήν, αλλά η πολιτική ευθύνη δεν συνεπάγεται ποινική ευθύνη. Αν πραγματικά υπάρχουν αμέλεια ή παραλείψεις άλλων, αυτοί να αναλάβουν την ποινική ευθύνη και εγώ την πολιτική για τις πράξεις τους».

Αμέσως μόλις σηκώθηκε από το εδώλιο, η κ. Δούρου ξεκίνησε τη λογοδοσία της στο δικαστήριο λέγοντας πως η θεομηνία στη Μάνδρα ήταν πρωτοφανής καταστροφή, την οποία, όπως είπε η κατηγορουμένη, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας χαρακτήρισε όταν κατέθεσε στο δικαστήριο «αρχή της κλιματικής αλλαγής». Η ίδια συμπλήρωσε: «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σε μια τέτοια υπόθεση ευθύνες, όχι όμως σώνει και καλά να θυσιαστεί κάποιος σαν άλλη Ιφιγένεια».

Η κατηγορουμένη τόνισε στο δικαστήριο πως δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως άλλοθι την «κλιματική κρίση», σημειώνοντας πως επί θητείας της είτε έγιναν είτε δρομολογήθηκαν και βρίσκονταν σε εξέλιξη 163 αντιπλημμυρικά έργα ύψους μισού δισ. ευρώ. «Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει "ο μέσος συνετός άνθρωπος;"» αναρωτήθηκε και επικαλέστηκε την κατάθεση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα: «Ήρθε μπροστά σας ο κ. Τζιτζικώστας και σας περιέγραψε ότι όλοι οι περιφερειάρχες γνωρίζουν την εικόνα, αλλά θα ήταν αδύνατο να γνωρίζουν το κάθε έργο ξεχωριστά και τεχνικές λεπτομέρειες. Για το συγκεκριμένο έργο δεν μου αναφέρθηκε ποτέ ζήτημα καθυστέρησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέω πως φταίει κάποιος άλλος από τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί αν πάρουμε τις ημερομηνίες δεν υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. Ουδέποτε για το συγκεκριμένο έργο δηλώθηκε ή υπήρξε καθυστέρηση, αφού κανείς από την πυραμίδα δεν ήρθε να μου πει ότι καθυστερεί». Όπως ανέφερε η κ. Δούρου, «το κατηγορητήριο μιλάει για παράλειψή μου από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, δηλαδή μόλις μπήκα στο γραφείο μου και με κατηγορεί για μια μελέτη την οποία έπρεπε να ελέγξω επειδή δεν ήταν σωστά τα όρια από τον μελετητή». Λίγο μετά, μάλιστα, η κ. Δούρου ανέφερε: «Υπάρχει η αίσθηση ότι ο περιφερειάρχης είναι ο απόλυτος άρχοντας. Όμως, υπάρχουν όργανα που τον ελέγχουν για να μη γίνει ένας ανεύθυνος μικρός πρωθυπουργός».

Η κατηγορουμένη επεσήμανε πως το φυσικό φαινόμενο που έπληξε τη Δυτική Αττική, ειδικά την περιοχή της Μάνδρας, ήταν βίαιο και, μάλιστα, όπως είπε, τη σφοδρότητά του δεν προέβλεψαν τότε οι ειδικοί επιστήμονες.

Η απολογία της κ. Δούρου συνεχίζεται, ενώ τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι απολογίες των συγκατηγορουμένων της δημάρχων, κατά τον επίμαχο χρόνο, Μάνδρας, Ελευσίνας και Μεγαρέων, αντιπεριφερειάρχη, υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας, του Δασαρχείου Αιγάλεω και Ελευσίνας κ.ά.

Οι 21 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδομικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάληψη στην ΑΣΟΕΕ

Κορονοϊός – Χανιά: Το κομμωτήριο της στοίχισε ακριβά…

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του