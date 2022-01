Κοινωνία

Κορονοϊός – Νίκος Αντωνιάδης: Αναβλήθηκε η δίκη του αρνητή δικηγόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του ζητούσε τη διακοπή της “δίκης του αιώνα”, όπως τη χαρακτηρίζει , και όχι την αναβολή της.

Αναβλήθηκε για τις 4 Μαΐου του 2022 η δίκη του γνωστού αντιεμβολιαστή δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη, που κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση σχετικά με την πανδημία.

Η αναβολή δόθηκε καθώς ο κατηγορούμενος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό λίγα 24ωρα πριν τη δίκη του.

Ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του ζητούσε τη διακοπή της “δίκης του αιώνα”, όπως τη χαρακτηρίζει , και όχι την αναβολή της.

Το δικαστήριο ωστόσο ανέβαλε τη διαδικασία, με τον ίδιο να σημειώνει μεταξύ άλλων σε νέα ανάρτησή του πως «Έναν συμβολισμό η νέα δικάσιμος τον έχει πάντως… Είναι η πρώτη στο Εφετείο μετά την Ανάσταση…».

Πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάληψη στην ΑΣΟΕΕ

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του