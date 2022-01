Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη προσπαθεί να δημιουργήσει έρωτες, όμως ο Ερμής γίνεται ανάδρομος και θέλει προσοχή στο τι λέμε και στο τι υπογράφουμε" είπε η Λίστα Πατέρα

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις της.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

