“Ενώπιος Ενωπίω” - Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρωτιά στην τηλεθέαση (βίντεο)

Πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της σημείωσε χθες, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», με μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τη συνέντευξη, που έβγαλε σημαντικές ειδήσεις, παρακολούθησαν 1.044.015 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Το «Ενώπιος Ενωπίω» προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στο κοινό 18-54, με ποσοστό 15,6% και 3 μονάδες διαφορά. Και στο σύνολο κοινού, η εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της με ποσοστό 16,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 5 μονάδες.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 20,7%, ενώ και οι άνδρες έδειξαν ενδιαφέρον, σημειώνοντας μερίδιο 17,7%.

