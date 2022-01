Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο στο εξωτερικό: Η διαδικασία δήλωσης για τους πολίτες άνω των 60 ετών

Βήμα - βήμα η διαδικασία δήλωσης εμβολιασμών στο εξωτερικό για τους πολίτες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα

Διαδικασία δήλωσης εμβολιασμών στο εξωτερικό για τους πολίτες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα

Σε διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες προχώρησαν τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιμασημαίνοντας ότι όσοι πολίτες:

(α) είναι άνω των 60 ετών,

(β) έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο δόσεις ή μονοδοσικό εμβόλιο) μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2022 στο εξωτερικό και

(γ) υπάγονται σε ΔΟΥ εσωτερικού έχουν τις εξής επιλογές προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Εμβολιασθέντων Εξωτερικού:

Περίπτωση 1: Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο δόσεις ή μονοδοσικό εμβόλιο) σε χώρα της ΕΕ ή σε κάποια από τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, μπορούν να μπαίνουν στο anagnorisi.emvolio.gov.gr και να καταχωρούν τον εμβολιασμό τους. Τους δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού αναμνηστικής δόσης. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας, μπορούν να προσέρχονται σε ΚΕΠ.

Περίπτωση 2: Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (δύο δόσεις ή μονοδοσικό εμβόλιο) με οποιοδήποτε από τα αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ ή των 33 χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αρ. 1178/10-01-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 40/11-01-2022).

Ως χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID ορίζονται οι χώρες και οι περιοχές που έχουν προβεί σε συμφωνίες με την ΕΕ για αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών. Αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 33 και είναι οι: Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Πράσινο Ακρωτήρι, Ελ Σαλβαδόρ, Νήσοι Φερόε, Γεωργία, Ισραήλ, Ισλανδία, Λίβανος, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Παναμάς, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τόγκο, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, Βατικανό.

Τα αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια είναι τα εξής: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac/Coronavac, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm και Covishield.

