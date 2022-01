Κοινωνία

Επεισόδια στο Υπουργείο Παιδείας (εικόνες)

Ένταση και πετροπόλεμος στο μαθητικό συλλαλητήριο.

Μικρή ένταση εκδηλώθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας, σε συγκέντρωση μαθητών, όταν κάποιοι εξ αυτών πέταξαν πέτρες προς τους αστυνομικούς, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Οι μαθητές ζητούν «ουσιαστικά» μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, με κεντρικό σύνθημα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας που διοργάνωσε την διαμαρτυρία, «κρούσματα χιλιάδες, μέτρα πουθενά, θέλουμε σχολεία ασφαλή και ανοιχτά». Οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων να αραιώσουν οι τάξεις, να προσληφθούν καθηγητές, να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις τμημάτων, να γίνονται δωρεάν και συχνά ράπιντ τεστ, να μην μπαίνουν απουσίες όταν ένας μαθητής βρίσκεται σε υποχρεωτική ή προληπτική καραντίνα ή περιμένει αποτελέσματα τεστ, να παρέχονται δωρεάν οι απαραίτητες μάσκες σε μαθητές.

Επίσης, στην ανακοίνωση τους οι μαθητές αναφέρουν: «Για την εξαντλητική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μετά από 2 χρόνια webex και την επιστροφή μας στο σχολείο, απαιτούμε: να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων σε καμία τάξη, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και οι περιορισμοί στο μηχανογραφικό, προσαρμογή της ύλης των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις, ειδικά στην Γ Λυκείου, και δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που το έχουν ανάγκη και είναι πολλά».

