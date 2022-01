Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Νέο συναρπαστικό επεισόδιο

Oι οντισιόν συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» με πρώτο στόχο να περάσουν στους ημιτελικούς.

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το διασημότερο σόου στον πλανήτη, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 με πρωτιά στην τηλεθέαση και ήταν τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό, αλλά και γεμάτο φαντασία, feelgood διάθεση και αισιοδοξία!

Ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο ξεχωριστός Τάκης Ζαχαράτος, η δυναμική Έλενα Χριστοπούλου και η λαμπερή Κρυσταλλία Ρήγα κάθισαν στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής, ενώ ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, καλωσόρισαν το κοινό και έδωσαν μία απολαυστική νότα στο βραβευμένο οικογενειακό σόου.

Αύριο, Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 20:00, οι οντισιόν συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» με σκοπό να περάσουν στους ημιτελικούς και να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεγάλο Τελικό, τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Είναι όλοι τους έτοιμοι να βάλουν φωτιά στη σκηνή του #GGT! ??



Το επεισόδιο του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 15 Ιανουαρίου, έχει αέρα… Bollywood, μία ελληνοαμερικανίδα που αγαπάει τη μουσική και το τραγούδι, καλλισθενικές ασκήσεις, έναν ειδικό στο σουβλάκι, καθώς και ένα ντουέτο πατέρα και γιου.

Επίσης, θα απολαύσουμε έναν νεαρό χορευτή γεμάτο πάθος, μια αισθησιακή χορογραφία σε στύλο, ένα θεαματικό και ριψοκίνδυνο act με μαχαίρια, αλλά και μια ροκ μπάντα που αγαπά το μπουζούκι και το κλαρίνο.

Τέλος, θα μας εντυπωσιάσουν ένας performer του κύβου του Rubik, ακροβατικές και χιπ χοπ φιγούρες με φόντο τη διαμάχη του Μότσαρτ με τον Σαλιέρι, ένας βιρτουόζος του γιο-γιο, αλλά και το πιο γρήγορο κούρεμα στον κόσμο!

Ποιοι θα αποσπάσουν τα ΝΑΙ και ποιοι τα ΟΧΙ της κριτικής επιτροπής; Θα δούμε άραγε το πρώτο Golden Buzzer?

Το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» έρχεται το Σάββατο 15 Ιανουαρίου και θα είναι συναρπαστικό!

